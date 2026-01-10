Ópera Nacional de Washington deixa o palco do Kennedy Center por restrições financeiras impostas por Trump

A Ópera Nacional de Washington vai deixar de atuar no Kennedy Center, rebatizado Centro Memorial Donald J. Trump e John F. Kennedy para as Artes Cénicas, a sua casa desde 1979. Restrições financeiras impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump foram as razões invocadas. A instituição comunicou sexta-feira esta despedida e afirmou que irá procurar uma “transição amigável”. A temporada da primavera será reduzida e as apresentações terão lugar noutros palcos, com vista a "cumprir as suas obrigações de manter um orçamento equilibrado", disse em comunicado.Ric Grenell, um dos assessores de Trump, nomeado para diretor executivo interino do centro, afirmou que a instituição gastou milhões de dólares em apoios à Ópera Nacional de Washington, que continua a registar défice nas contas.Na rede social X, Ric Grenell defendeu que a separação do centro e da ópera proporcionará “a flexibilidade e os fundos necessários para trazer óperas de todo o mundo e dos Estados Unidos”.Os responsáveis da ópera afirmam que o novo modelo de negócios do centro exige que as produções sejam totalmente financiadas com antecedência, o que, defendem, é “incompatível com as operações da ópera”. A venda de ingressos cobre apenas uma fração dos custos de produção, e as companhias de ópera dependem de subsídios e doações para suprir a diferença, esclarecem.O comunicado da Ópera Nacional de Washington não faz qualquer menção ao facto do novo conselho do Kennedy Center ter acrescentado o nome de Donald Trump ao edifício. O Congresso norte-americano continua a designar formalmente o espaço de John F. Kennedy Center for the Performing Arts, mas na fachada e no site já consta o nome Trump Kennedy Center.Artistas como Lin-Manuel Miranda, criador de Hamilton, e Peter Wolf cancelaram eventos no Kennedy Center desde que Donald Trump destituiu a antiga administração no início do ano passado e se auto nomeou presidente do conselho. A mudança de nome para Trump Kennedy Center, em dezembro, levou a uma nova onda de cancelamentos. .ExxonMobil diz a Trump ser impossível investir agora na Venezuela e Repsol declara abertura .Mais de mil protestos este fim de semana nos EUA contra morte de mulher por agente do serviço de imigração