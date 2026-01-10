Mais de mil protestos este fim de semana nos EUA contra morte de mulher por agente do serviço de imigração

Organizações de liberdades civis e de direitos dos imigrantes convocaram protestos para este sábado, 10 de janeiro, nos Estados Unidos, contra a morte de Renee Nicole Good por um agente da força criada para controlar a imigração e as fronteiras (Immigration and Customs Enforcement, ICE) na passada quarta-feira, 7 de janeiro. Os organizadores das manifestações, avança a agência Reuters, dizem que estão marcados mais de mil eventos para este fim de semana em todo o país para exigir o fim das grandes operações de mobilização de agentes do serviço de imigração ordenadas pelo Presidente Donald Trump. Esta concentração de forças está a acontecer sobretudo em cidades lideradas por políticos democratas..Novo vídeo mostra momentos imediatamente antes da morte de mulher às mãos de agente do ICE.O homicídio de Renee Nicole Good, mãe de três filhos, ocorreu pouco depois de cerca de dois mil agentes federais terem sido enviados para Mineápolis, numa operação que a agência-mãe do ICE, o Departamento de Segurança Interna (DHS), descreveu como a “maior operação do DHS de sempre”.As autoridades americanas defendem que o agente de controlo de imigração matou a mulher em "legítima defesa" acusando Renee Good de ter tentado atropelar o agente, num ato de "terrorismo doméstico". Segundo familiares e ativistas locais, no momento em que foi morta, Renee Good participava numa das várias “patrulhas de bairro” que acompanham, monitorizam e documentam as atividades do ICE durante a grande operação federal em Minneapolis.. Esta sexta-feira, dia 9, manifestantes concentraram-se frente ao hotel de Mineápolis onde acreditavam que estavam alojados os agentes do ICE. Fizeram barulho com tambores, panelas e frigideiras e mandaram feixes de luzes de lanternas contra as janelas do hotel, diz a Reuters.As autoridades estaduais vestidas com coletes amarelos declararam a reunião ilegal, levando à detenção e identificação de pelo menos 30 pessoas na sexta-feira à noite.A polícia disse que tinha recebido informações de que os manifestantes “já não eram pacíficos” e que havia relatos de danos à propriedade, disse o Departamento de Segurança Pública do Minnesota na rede X.