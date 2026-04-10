"Não sou vítima de Epstein”. Melania Trump reacende caso com declaração em que nega ligações ao criminoso sexual
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"Não sou vítima de Epstein”. Melania Trump reacende caso com declaração em que nega ligações ao criminoso sexual

"As mentiras que me ligam ao vergonhoso Jeffrey Epstein têm de acabar hoje", disse a primeira-dama dos Estados Unidos.
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A primeira-dama norte-americana negou que tenha tido qualquer relação com Jeffrey Epstein e afirmou não ser uma das suas vítimas. Numa declaração à imprensa, sem direito a perguntas, na quinta-feira, 9 de abril, Melania Trump instou ainda o Congresso a realizar audiências públicas para que vítimas possam contar as suas histórias sob juramento.

Melania Trump não explicou porque decidiu manifestar-se sobre este assunto, que tinha praticamente saído dos holofotes na sequência da guerra com o Irão. No entanto, a declaração da primeira-dama deverá reacender o interesse mediático e político sobre o caso.

"As mentiras que me ligam ao vergonhoso Jeffrey Epstein têm de acabar hoje", disse Melania Trump. "Não sou vítima de Epstein", acrescentou, respondendo ao que considerou falsas calúnias contra si e anunciando que os seus advogados estão a trabalhar para lutar contra as “mentiras infundadas e sem fundamento” relativas às suas ligações com o criminoso sexual.

A mulher de Donald Trump disse que não era amiga de Epstein e negou que tenha sido este a apresentá-la ao agora presidente dos EUA, que conheceu em 1998. Melania explicou que só conheceu Epstein em 2000, numa festa a que foi na companhia daquele que se viria a tornar seu marido. "Nunca conheci Epstein e não tinha conhecimento das suas atividades criminosas", disse.

"Inúmeras imagens e declarações falsas sobre Epstein e sobre mim têm sido divulgadas nas redes sociais há anos. Tenham cuidado com aquilo em que acreditam", alertou ainda. “As pessoas que mentem sobre mim são desprovidas de ética, humildade e respeito”, acrescentou.

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