"Não me vais humilhar mais". Jornalista abandona programa em direto e acusa apresentador de maus tratos

Marta García Montero, jornalista da TVE, abandonou em diretoo programa da emissora pública espanhola "Malas Lenguas noche", acusando o apresentador Jesús Cintora de maus tratos e humilhações. Cintora tinha aberto o debate sobre as declarações do líder da oposição, o presidente do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, contra o absentismo laboral, a que chamou de "um cancro". Quando o apresentador se virou para García Montero para saber a sua opinião do assunto, a jornalista afirmou: "Não vou responder, Jesús, desculpa"."Não me vais voltar a humilhar, sinto-me absolutamente humilhada. Aguentei muito tempo, aguentei para pagar as faturas, aguentei pelos meus filhos", continuou, começando a chorar e insistindo que "não aguentava mais".Antes de sair, a autora citou o fim do livro "magnífico" Ninguém Escreve ao Coronel, do Nobel da Literatura Gabriel García Marquez. "Ela, a mulher, pergunta-lhe no final [...] 'O que é que vamos comer?'. 'Merda', diz o protagonista. Pois eu, Cintora, prefiro comer merda"..O debate já tinha começado há alguns minutos, tendo Gómez Montero ficado do lado de Feijóo mas sido interrompida várias vezes pelos restantes comentadores. Como destacou o jornal El Mundo, "tudo parecia normal no programa, mas algo estava a acontecer que escapava ao olhar do espetador". As reações do apresentador prolongaram-se ao longo do programa. Primeiro, no momento em que a jornalista abandona, pergunta: "Mas o que se passa, Marta?". Depois, comenta que "ela saberá" porque é que abandonou. Mais tarde, Cintora interrompe o programa para sublinhar que lhe dizem que "se está a comentar e muito" o que tinha acontecido mas que não tinha "entendido" o que se passou."Com todo o carinho e com as desculpas que forem necessárias, caso se tenha sentido mal, mas apenas lhe fiz um gesto para que esperasse pela sua vez. Pede-se a todos os colegas que não interrompam os outros, que não falem por baixo e que respeitem a ordem de intervenção. Apenas isso, nada mais. A partir daí, ela decidiu ir-se embora", explicou-se ainda o apresentador.."Está mais do que convidada a voltar a este programa quando quiser, e digo-o com todo o carinho. São coisas que acontecem em direto e que vos contamos, porque não há nada a esconder", concluiu.Após o fim do programa, o caso continuou a ser comentado nas redes sociais, que partilharam o vídeo do momento várias vezes. Cintora, na rede social X, voltou a comentar o caso e a expressar que no seu programa "há e haverá sítio sempre para todas as opiniões."A Marta Gómez Montero é uma boa jornalista e colega que participa com muita frequência no nosso programa. Depois de lho ter dito em privado, quero apresentar-lhe as minhas desculpas pelo transtorno causado. A Marta conta com a minha amizade e as portas do programa estão abertas para ela", acrescentou na publicação..Por sua vez, o presidente da TVE, José Pablo Lopez, dirigiu-se à jornalista da sua emissora na rede social X. "Querida Marta, as desculpas em privado não bastam; por isso, quero fazê-lo também em público, dar-te um abraço e colocar-me à tua inteira disposição para o que precisares», escreveu na publicação, sublinhando que já a conhece "há vários anos"."És uma profissional magnífica e uma excelente pessoa. A RTVE continuará a ser um espaço onde a tua voz e o teu talento serão valorizados», afirmou ainda..Nas redes sociais, o momento foi comentado por figuras políticas, contra a vontade da presidente da Associação de Imprensa de Madrid, Marta Rey. No X, Rey publicou várias vezes a pedir que não se reduza "uma situação como esta nem a uma batalha ideológica nem a uma disputa entre jornalistas". “Quem classificar o que aconteceu no programa Malas Lenguas Noche como um ato de vitimismo premeditado ou não tem alma ou nunca sofreu uma crise de ansiedade", sublinhou..A jornalista, próxima do campo da direita espanhola, foi amplamente defendida e apoiada por personalidades do Partido Popular, que ligaram Cintora ao governo de Pedro Sánchez, do PSOE.Isabel Diáz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid e uma das principais figuras do partido de centro-direita, partilhou o vídeo e criticou o "governo desequilibrado que está a levar toda a Espanha ao caos".Para Ayuso, o governo está "a fazer uso abusivo dos serviços públicos", "a pressionar, a intimidar, a impor o pensamento único, a levar tudo e todos ao confronto. "Sánchez: vai-te embora já", acrescentou..Já Nacho Martín Blanco, deputado do PP, disse que García Montero parecia "uma mulher sensata e cordial e que não tem de aturar a arrogância de comissários políticos como Cintora, que transformaram a TVE num instrumento de agitação e propaganda indigno de um país democrático"..Sánchez diz que “momento não é fácil”, mas rejeita antecipar eleições.Sánchez desafia Junts a unir-se a PP e Vox numa moção de censura.Sánchez nega "corrupção generalizada" apesar de "caso grave e flagrante" de ex-ministro