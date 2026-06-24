Pedro Sánchez esteve no Congresso para dar explicações sobre os casos que têm afetado o PSOE.
Pedro Sánchez esteve no Congresso para dar explicações sobre os casos que têm afetado o PSOE.EPA / CHEMA MOYA
Internacional

Sánchez desafia Junts a unir-se a PP e Vox numa moção de censura

Primeiro-ministro espanhol admite que as últimas semanas foram marcadas por notícias que causam “legítima preocupação”.
Ana Meireles
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