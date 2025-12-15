Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
"Cumprindo" é o mote do balanço anual de Pedro Sánchez. EPA/J.J.Guillen
Sánchez diz que “momento não é fácil”, mas rejeita antecipar eleições

O primeiro-ministro espanhol defende que o governo está “cheio de determinação, convicção e energia” para continuar, numa altura em que vários escândalos de corrupção e assédio sexual afetam o PSOE.
Susana Salvador
