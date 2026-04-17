Neto de ex-líder cubano Raúl Castro envia carta secreta a Trump, mas mensageiro é impedido de entrar nos EUA

O neto do antigo presidente cubano Raúl Castro tentou enviar de forma secreta uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com propostas de investimentos em Cuba e ainda com um alerta militar, numa altura em que os norte-americanos impuseram um embargo energético à ilha das Caraíbas.A notícia é avançada pelo The Wall Street Journal (WSJ), revelando que o objetivo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, também conhecido como "Caranguejo", acabou por não ter sucesso.É que o homem que era suposto entregar pessoalmente a carta a Trump na Casa Branca, um empresário do ramo do aluguer de automóveis de luxo, acabou por ser impedido de entrar nos Estados Unidos por um agente dos serviços de imigração em Miami e, como tal, teve de regressar a Havana sem cumprir a sua missão e sem a carta, que ficou retida pelos funcionários norte-americanos na fronteira.De acordo com o WSJ, que cita um funcionário da imigração, o documento tinha o formato semelhante ao de uma carta diplomática e até tinha um selo oficial cubano. O neto de Raul Castro, presidente que em 2008 sucedeu ao irmão Fidel Castro e governou até 2018, propunha a Donald Trump alguns acordos económicos, de investimento e, consequentemente, o alívio das sanções a que Cuba tem estado sujeita. Quanto ao alerta militar, referia-se ao facto de o exército cubano estar a preparar-se para uma eventual invasão dos Estados Unidos.O WSJ não conseguiu apurar entretanto se a carta que era suposto ser secreta chegou à Casa Branca.