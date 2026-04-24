Netanyahu revela que foi tratado a tumor maligno na próstata

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, revelou esta sexta-feira, 24 de abril, que foi diagnosticado com cancro da próstata e que passou por uma cirurgia para retirar um tumor maligno.Numa publicação nas redes sociais, Netanyahu informa que está "saudável "e "em excelente forma física", mas que teve "um pequeno problema médico" com a próstata "que foi completamente tratada". "Graças a Deus, ficou para trás", diz.Netanyah explica que há um ano e meio foi submetido a uma cirurgia bem sucedida a uma próstata aumentada e desde então tem estado sob acompanhamento médico de rotina. "No último exame médico, foi descoberta uma pequena mancha de menos de um centímetro".Os exames mostraram que se tratava de um estágio muito inicial de um tumor maligno, sem qualquer disseminação ou metástase.Perante isso, os médicos apresentaram-lhe duas opções: manter vigilância ou atacar o problema. Optou pela segunda. "Quando tenho informações atempadas sobre um possível perigo, quero tratá-las imediatamente. Isto é verdade a nível nacional e pessoal. É o que tenho feito", justificou, explicando que se submeteu a um "tratamento específico" que eliminou o problema.Netanyahu explicou que o seu relatório médico foi divulgado esta sexta-feira, depois de ter pedido um adiamento de dois meses para que não fosse conhecido "no auge da guerra para impedir que o regime terrorista no Irão espalhasse mais propaganda falsa contra Israel.