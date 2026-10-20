Neta de Bobby Kennedy morre aos 42 anos

Morreu, aos 42 anos, Kyle Kennedy, neta de Robert F. "Bobby" Kennedy, o procurador-geral assassinado em 1968 quando disputava a nomeação democrata para concorrer às eleições presidenciais. A sobrinha do secretário da Saúde da administração Trump Robert F. Kennedy Jr., "faleceu pacificamente" no dia 21 de setembro, segundo a nota distribuída pela funerária, embora sem divulgar a causa da morte.

Kyle Francis Kennedy dedicou a sua vida profissional à educação. Licenciada em História pela Universidade de Georgetown, aprofundou os estudos em educação com dois mestrados, em Pace e em Harvard. Depois de ter sido professora em escolas públicas em Nova Iorque, regressou ao seu estado, onde foi uma "defensora apaixonada de uma educação primária mais equitativa", tendo trabalhou com "empresas de tecnologia focadas na reforma e melhoria dos currículos escolares e como formadora de docentes que trabalham com alunos jovens", segundo a nota biográfica.

Radicada em Massachusetts, do seu casamento de 2012, que tinha entretanto terminado, nasceram os gémeos Conor, hoje com 12 anos, e Josephine, e Declan, com 10. Josephine, conhecida como Josie, morreu ainda recém-nascida.

A vida de Kyle Kennedy ficaria ainda marcada por outro acontecimento dramático: em 2020 sofreu uma grave lesão na espinal medula e de então para cá "enfrentou muitos problemas de saúde". Nestes anos começou a defender os direitos das pessoas com deficiência.

O pai de Kyle, Michael Kennedy, morreu em 1997 num acidente de esqui em Aspen, Colorado. As mais recentes mortes de uma das mais famosas famílias norte-americanas incluem uma neta do antigo presidente John F. Kennedy. Em dezembro passado morreu, aos 35 anos, a jornalista especializada em Ambiente Tatiana Schlossberg, vítima de leucemia mieloide aguda. A semanas da morte, partilhou a sua história com os leitores da revista New Yorker.

Entre os 34 netos de Robert F. "Bobby" Kennedy, Maeve McKean foi a primeira a morrer. Em 2020, tinha então 40 anos, a canoa em que estava com o seu filho de oito anos Gideon foi levada para longe da costa da baía de Chesapeake. Ambos morreram, aprofundando a crença popular da "maldição dos Kennedy".