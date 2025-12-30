Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tatiana Schlossberg
Tatiana SchlossbergFOTO: JFK Library Foundation/Instagram
Morreu Tatiana Schlossberg, neta de John F. Kennedy. Tinha 35 anos

Schlossberg, jornalista especializada em questões climáticas, anunciou em novembro o diagnóstico de um tipo de cancro agressivo, adiantando que lhe deram menos de um ano de vida.
Morreu, aos 35 anos, Tatiana Schlossberg, neta do antigo presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

"A nossa querida Tatiana faleceu esta manhã. Estará sempre nos nossos corações", escreveu a família numa publicação nas redes sociais partilhada pela Fundação Biblioteca John F. Kennedy.

Schlossberg, jornalista especializada em questões climáticas, anunciou em novembro o diagnóstico de um tipo de cancro agressivo, adiantando que lhe deram menos de um ano de vida.

A neta do histórico presidente norte-americano era filha do designer Edwin Schlossberg e da diplomata Caroline Kennedy.

