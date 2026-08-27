O rescaldo da enxurrada de 26 de agosto.
O rescaldo da enxurrada de 26 de agosto. FOTO:EPA/NARENDRA SHRESTHA
Internacional

Nepal alerta para nova enxurrada: rio bloqueado por detritos forma lago em risco de rutura

Autoridades avisam que o lago já tem o tamanho de cerca de 15 campos de futebol e está a subir, havendo risco de rebentamento.
Susana Salvador
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A Autoridade Nacional para a Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal alerta para a possibilidade de uma nova enxurrada, numa altura em que ainda se procuram os desaparecidos da tragédia de quarta-feira (26 de agosto).

Numa mensagem nas redes sociais, esta autoridade avisa que informações de satélite da China sugerem que o rio foi "bloqueado" e que se formou um "lago" perto do enxurrada de quarta-feira (26 de agosto).

As informações sugerem que "o lago está a subir e há risco de rutura", indicam, avisando os residentes e as equipas de resgate na zona a jusante para que "tenham cautela redobrada" e permaneçam em locais seguros, longe das margens do rio.

Segundo a mensagem, o bloqueio está 18 quilómetros acima da fronteira de Rasuwagadhi, tendo o lago já 110 mil metros quadrados (do tamanho de cerca de 15 campos de futebol).

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