Nepal alerta para nova enxurrada: rio bloqueado por detritos forma lago em risco de rutura

A Autoridade Nacional para a Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal alerta para a possibilidade de uma nova enxurrada, numa altura em que ainda se procuram os desaparecidos da tragédia de quarta-feira (26 de agosto).

Numa mensagem nas redes sociais, esta autoridade avisa que informações de satélite da China sugerem que o rio foi "bloqueado" e que se formou um "lago" perto do enxurrada de quarta-feira (26 de agosto).

As informações sugerem que "o lago está a subir e há risco de rutura", indicam, avisando os residentes e as equipas de resgate na zona a jusante para que "tenham cautela redobrada" e permaneçam em locais seguros, longe das margens do rio.