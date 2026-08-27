Um português foi localizado, mas há três desaparecidos nas cheias no Nepal. O que se sabe sobre a tragédia que fez mais de 300 mortos

[notícia atualizada às 17.15]

As autoridades do Nepal elevaram para pelo menos 389 o número de mortos confirmados na sequência da grande enxurrada que atingiu a região fronteiriça com o Tibete, segundo a mais recente atualização, nesta quinta-feira (27 de agosto). Do lado tibetano, foram recuperados mais três corpos. Há ainda cerca de mil pessoas dadas como desaparecidas entre os dois lados da fronteira - incluindo três cidadãos portugueses, segundo informação atualizada já esta quinta-feira pelo ministério dos Negócios Estrangeiros.

O MNE confirmou ao início da tarde que mais dois cidadãos nacionais estavam desaparecidos em relação aos dados conhecidos na véspera. Seriam assim quatro os portugueses desaparecidos. No entanto, poucos minutos depois, informou que havia "boas notícias" e que um dos que estava dado como desaparecido desde ontem fora encontrado na fronteira com o Tibete, "aparentemente longe do sucedido", e que se encontra "bem de saúde" e em segurança". "O balanço neste momento é assim de três portugueses desaparecidos (um cidadão do sexo masculino e duas do sexo feminino)", indica.

O balanço continua, contudo, provisório, perante a dimensão da área afetada e o elevado número de pessoas que permanecem sem contacto, com os números de mortos e desaparecidos em constante atualização. As operações de busca prosseguem num cenário de várias dificuldades, como estradas destruídas, pontes arrastadas, falhas nas comunicações e novos deslizamentos que condicionam o acesso às zonas mais atingidas.

A polícia nepalesa indicou já ter recuperado 389 corpos. A maioria (137) no distrito de Chitwan, enquanto 87 corpos foram encontrados em Nawalparasi, 33 em Dhading, 32 em Gorkha, 28 em Nuwakot, 28 em Tanahun, 17 em Rasuwa e 27 em Nawalparasi.

A tragédia, desencadeada na manhã de quarta-feira, terá sido provocada pelo colapso súbito de um glaciar nos Himalaias. Os primeiros relatos apontaram para um sismo como possível origem do desastre, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) esclareceu posteriormente que o fenómeno correspondeu a um “colapso glaciar”. O impacto da massa de gelo e detritos no fundo do vale terá sido tão forte que registou uma magnitude de 5,2.

Entre os desaparecidos no Nepal estão mais de mil pessoas, das quais 667 estrangeiras, de acordo com dados das autoridades policiais e turísticas nepalesas.