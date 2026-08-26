Rasto de morte e destruição após enxurrada no Nepal e Tibete

As operações de busca e salvamento estavam em curso, com o primeiro-ministro nepalês, Balendra Shah, a apelar à união. “A dor e a perda que sofreram não são pequenas. Mas quero assegurar-vos que não estão sozinhos neste momento difícil - o Estado está convosco com todos os seus meios e recursos”, indicou.

“Por favor, tenham paciência. O governo assume total responsabilidade pelo vosso resgate, tratamento, alimentação e abrigo. Em momentos de desastre como este, precisamos de estar unidos”, acrescentou.

O governo nepalês disse que iria também coordenar as operações com a vizinha China, que controla o Tibete.

O presidente chinês, Xi Jinping, apelou a um esforço “total” nas operações de socorro, prometendo sistemas de monitorização e alerta precoce mais robustos.

“A tarefa mais urgente é fazer todo o possível para procurar e resgatar os desaparecidos, tratar rapidamente os feridos e minimizar as vítimas ao máximo possível”, afirmou, segundo a Xinhua.

A ajuda chega também de fora. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou que o seu governo estava “preparado para prestar ao Nepal todos os tipos possíveis de assistência humanitária”.

Já a União Europeia ativou o sistema de satélites Copernicus para mapear as áreas afetadas, com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, a dizer que o bloco está “pronto para mobilizar mais assistência”.