“Necropropaganda”. Rússia reage a acusações de envenenamento de Navalny

A diplomacia russa classificou como “necropropaganda” e “ultraje aos mortos” as acusações dos governos de cinco países ocidentais sobre o envenenamento do líder da oposição Alexei Navalny com uma toxina letal extraída de uma espécie de rã sul-americana.“O que realmente choca é o método agora favorecido pelos políticos ocidentais — a necropropaganda. Não se trata de uma busca de justiça, mas de um escárnio dos mortos. Mesmo após a morte do cidadão russo, Londres e as capitais europeias não o deixam descansar em paz — um facto que diz muito sobre aqueles que instigaram esta campanha”, assinalou a Embaixada da Rússia em Londres, num comunicado divulgado nas redes sociais, na véspera de se assinalar o segundo aniversário da morte do opositor numa prisão do Ártico e depois de terem sido anunciadas as conclusões de uma investigação sobre a morte de Navalny.O Reino Unido, a Suécia, a França, a Alemanha e os Países Baixos denunciaram no sábado que Navalny morreu envenenado com uma toxina letal presente em rãs-dardo venenosas da América do Sul."Não há absolutamente nenhuma razão para dar crédito a tais 'descobertas' de 'especialistas' ocidentais. Tal como no caso Skripal, há acusações estridentes, histeria mediática, nenhuma prova e uma série de questões que os acusadores preferem ignorar", consdera a embaixada da Rússia em Londres."Já nos habituámos à falta de discernimento dos fabulistas ocidentais. É preciso perguntar que tipo de pessoa acreditaria nesta parvoíce sobre um sapo", reagiu ainda a embaixada, que criticou também "a participação servil dos veículos de comunicação afiliados". "O objetivo deste espectáculo ridículo é claro: reavivar um fervor anti-Rússia em declínio nas sociedades ocidentais. Se não há pretexto, inventa-se laboriosamente", diz.. Por seu lado, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, qualificou as acusações europeias como uma “campanha informativa para desviar a atenção dos graves problemas do Ocidente”.“No momento em que seria necessário apresentar os resultados das investigações sobre (os gasodutos) Nord Stream 1 e 2, recordam-se de Navalny”, afirmou.Zakharova recordou que, na altura, a Rússia pediu sem sucesso à Europa os resultados das análises que a incriminariam nos envenenamentos de Navalny e do ex-espião russo Serguei Skripal.O Reino Unido, a Suécia, a França, a Alemanha e os Países Baixos sublinharam que os respetivos governos chegaram à conclusão de envenenamento com base em amostras recolhidas a Navalny, que confirmaram de forma conclusiva a presença desta substância denominada epibatidina..Navalny envenenado com toxina mortal encontrada em sapos-dardo sul-americanos. A Rússia sempre afirmou que Navalny morreu de causas naturais na prisão, em fevereiro de 2024. No entanto, dada a toxicidade da epibatidina e os sintomas relatados, é muito provável que o envenenamento tenha sido a causa da sua morte, acrescenta a nota conjunta.Estima-se que este veneno seja 200 vezes mais potente do que a morfina, segundo noticiaram hoje meios de comunicação britânicos.O comunicado conjunto salienta que o líder da oposição russa perdeu a vida aos 47 anos, enquanto se encontrava numa prisão na Sibéria, o que significa que a Rússia tinha os meios, o motivo e a oportunidade para lhe administrar este veneno.