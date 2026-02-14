Alexei Navalny morreu na prisão na Rússia.
Navalny envenenado com toxina mortal encontrada em sapos-dardo sul-americanos

Alexei Navalny morreu há dois anos numa prisão na Sibéria, na Rússia.
O líder da oposição russa Alexei Navalny morreu envenenado com uma toxina mortal encontrada em sapos-dardo da América do Sul, anunciaram neste sábado, 14 de fevereiro, num comunicado conjunto o Reino Unido, a Suécia, a França, a Alemanha e a Holanda.

Os países sublinharam que os seus governos chegaram a esta conclusão com base em amostras recolhidas de Navalny, que confirmaram conclusivamente a presença da neurotoxina epibatidina.

Alexei Navalny morreu há dois anos numa prisão na Sibéria, na Rússia.

