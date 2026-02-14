Navalny envenenado com toxina mortal encontrada em sapos-dardo sul-americanos

O líder da oposição russa Alexei Navalny morreu envenenado com uma toxina mortal encontrada em sapos-dardo da América do Sul, anunciaram neste sábado, 14 de fevereiro, num comunicado conjunto o Reino Unido, a Suécia, a França, a Alemanha e a Holanda.Os países sublinharam que os seus governos chegaram a esta conclusão com base em amostras recolhidas de Navalny, que confirmaram conclusivamente a presença da neurotoxina epibatidina.Alexei Navalny morreu há dois anos numa prisão na Sibéria, na Rússia..Viúva de Navalny diz que laboratórios de países diferentes indicam que opositor russo foi "envenenado" .Navalny escreveu livro de memórias na prisão onde contava que "nunca veria os netos"