O ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, afirmou esta sexta-feira que o acordo comercial com os Estados Unidos está "perto de ser concluído", nas primeiras declarações desde que Washington anunciou novas tarifas contra catorze parceiros comerciais.

"O acordo comercial com os Estados Unidos está perto de ser concluído. O processo e o roteiro, que sempre foram os elementos que travavam a finalização do acordo, estão a ganhar forma", declarou Goyal por videoconferência durante um evento empresarial em Nova Deli.

Na quarta-feira, o representante comercial norte-americano, Jamieson Greer, propôs a aplicação de tarifas contra economias como a Índia, a União Europeia, o Japão e a China, após uma revisão sobre práticas que, segundo Washington, desequilibram a balança comercial e prejudicam a indústria e o emprego nos Estados Unidos.

O plano divulgado pelo Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) prevê aumentos tarifários de até 25% para a Índia, embora estabeleça que a taxa ficaria limitada a 17% caso os dois países concluam um acordo comercial bilateral.

Washington argumentou que as barreiras ao acesso ao mercado indiano, a insuficiente protecção laboral, a repressão financeira e a falta de mecanismos de controlo restringem o comércio norte-americano e reduzem as oportunidades para os seus exportadores.

O ministério do Comércio indiano indicou que está a analisar a notificação da USTR e acrescentou que comunicou aos Estados Unidos que não existe excesso estrutural de capacidade em nenhum sector da economia. "A Índia colaborou de forma construtiva ao longo de toda a investigação", refere um comunicado.

O Governo norte-americano deverá primeiro concluir audiências e consultas públicas num prazo estimado de dois meses, período durante o qual Nova Deli procura fechar o acordo, após mais de ano e meio de negociações.

Embora Nova Deli e Washington tenham acordado, em Fevereiro passado, um quadro preliminar que reduziu de 50% para 18% as tarifas impostas pela Casa Branca, a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que invalidou as tarifas de Donald Trump manteve em vigor uma taxa base de 10%.