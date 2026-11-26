Um tripulante de um navio tanque morreu e seis ficaram feridos na madrugada desta quinta-feira, 26 de novembro, no naufrágio da embarcação, que transportava cerca de sete mil toneladas métricas de gasóleo, ao largo de Ibiza, Espanha.

O navio Med Emre afundou a cerca de 40 quilómetros a norte da ilha espanhola, segundo o Serviço de Emergência das Ilhas Baleares. Na embarcação seguiam 17 tripulantes, sete dos quais, incluindo o que morreu, foram transferidos para uma unidade hospitalar, noticia o El País. O óbito de um dos tripulantes foi declarado no Hospital Can Misses.

A embarcação, que tinha saído de Algeciras com destino Barcelona, operava sob a bandeira de Malta.

Terá ocorrido uma entrada de água que provocou o naufrágio do navio, de acordo com o diretor-geral de Emergências e Interior do Governo das baleares, Pablo Gárriz, citado pela Euronews, acrescentando que o alerta foi recebido por volta das 01h20.

As autoridades estão a proceder a avaliações sobre um possível impacto ambiental. "Estamos atentos às consequências que este acidente possa ter em termos de ambiente”, afirmou Gárriz.

Foi ativado o Plano Nacional de Contaminação Marítima no nível 2 e o governo regional ativou também o Plano Territorial de Proteção Civil das Ilhas Baleares.

Segundo a Europa Press, a embarcação Clara Campoamor, especializada em derrames de poluentes, e um meio aéreo foram mobilizados para o local para fazer uma avaliação das consequências do naufrágio.

Construído em 2019, o Med Emre tem 120 metros de comprimento e 17 metros de largura.