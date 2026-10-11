Cidade de Oboque, onde a OIM tem um centro de resposta, é um local de passagem migratória.
Cidade de Oboque, onde a OIM tem um centro de resposta, é um local de passagem migratória.FOTO: DR/OIM
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Pelo menos 109 mortos e 116 desaparecidos em naufrágio ao largo do Djibuti, diz OIM

Segundo a agência das Nações Unidas, há pelo menos 80 sobreviventes do naufrágio de um barco que transportaria cerca de 350 pessoas. As operações de busca e resgate continuam a decorrer.
André CertãDN/Lusa
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Pelo menos 109 migrantes, incluindo 15 crianças, morreram e mais de 116 estão desaparecidos na sequência de um naufrágio na noite de 08 para 09 de outubro ao largo da costa do Djibuti, indicou este domingo (11 de outubro) a Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da ONU.

Segundo relatos de sobreviventes, o barco, que transportava 350 pessoas do Djibuti para o Iémen, virou-se perto de Guhere, a norte da cidade djibutiana de Oboque, de acordo com um comunicado da OIM publicado no seu site.

"Trata-se de uma perda de vidas devastadora. Os nossos pensamentos estão com os sobreviventes e com as famílias que perderam entes queridos ou que continuam sem notícias dos seus familiares", afirmou Alexandre Coissac, chefe da missão da agência no Djibuti.

Segundo a organização, entre os 109 corpos recuperados, 52 eram homens, 42 eram mulheres. Entre as 15 crianças, estavam nove meninas e seis rapazes.

"Mais de 80 pessoas sobreviveram ao naufrágio, todas cidadãs etíopes. A OIM está a prestar assistência a 64 sobreviventes no seu Centro de Resposta aos Migrantes (MRC) de Oboque, proporcionando cuidados de saúde, assistência psicossocial, serviços de proteção, alojamento temporário, ajuda alimentar e apoio para restabelecer o contacto com as suas famílias", lê-se no comunicado.

As equipas desta agência das Nações Unidas estão no terreno juntamente com as autoridades locais para fornecer ajuda de emergência, garantiu ainda Coissac.

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