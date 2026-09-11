Um desaparecido em naufrágio em Sesimbra. Seis pessoas foram resgatadas

Uma pessoa está desaparecida e seis foram resgatadas na sequência do naufrágio de uma embarcação de pesca ao largo de Sesimbra, esta sexta-feira, 11 de setembro.

O alerta foi recebido pelas 10h25, através de uma outra embarcação de pesca que se encontrava nas imediações e que procedeu à recuperação dos seis náufragos. Cinco deles são feridos ligeiros e um grave, segundo esclarece um comunicado da Marinha, que indica que, de acordo com a informação dos tripulantes resgatados, o elemento em falta desapareceu no momento do afundamento da embarcação.

A vereadora da Proteção Civil da Câmara Municipal local, Lénia do Anjos, refere numa publicação no Facebook, que das seis pessoas resgatadas da água cinco foram transportadas para o hospital.

“O mais importante agora é que as buscas pela pessoa desaparecida continuem e que todos os meios de socorro estejam no terreno, a fazer tudo o que está ao seu alcance”, salienta.

Estão a decorrer buscas no local pelo tripulante desaparecido, através do NRP Bartolomeu Dias, do NRP Figueira da Foz, NRP Sagitário, de uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Sesimbra e duas embarcações da Polícia Marítima, bem como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. ​​