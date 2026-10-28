Navio que fazia viagem contínua à volta do mundo deixa passageiros retidos no Camboja

O navio Odyssey da norte-americana Villa Vie Residences partiu de Belfast em outubro de 2024 com a promessa de fazer uma viagem contínua à volta do mundo. No entanto, na terça-feira, 27 de outubro, a empresa afirmou que os custos extraordinários de combustível tornaram o seu atual modelo operacional “desafiante” e anunciou a suspensão das operações. Assim, a embarcação parou no Camboja, onde todos os passageiros a bordo ficaram retidos.

Desconhece-se quantas pessoas seguiriam a bordo do navio – com capacidade para até 650 passageiros -, mas a empresa garantiu que estava a tentar encontrar soluções para o desembarque e hospedagem de todos.

Em comunicado, a Villa Vie Residences disse ter tomado, desde o início do conflito no Irão, “medidas significativas para reduzir o consumo de combustível”, nomeadamente reduzindo o itinerário e aumentando o tempo de permanência em portos, mas que isso não foi suficiente para compensar o “aumento extraordinário dos custos de combustível”.

“O nosso foco agora é apoiar os residentes, tripulantes e funcionários, enquanto trabalhamos na reestruturação e recapitalização nos próximos 60 dias. Este trabalho está em curso e nenhum resultado é garantido”, diz o comunicado, que acrescenta que não há, para já, nenhum processo de financiamento garantido.

A Villa Vie Residences oferecia um “modelo de vida global no mar”, através de viagens de longa duração, tendo lançado um programa de oportunidades de propriedade residencial.

