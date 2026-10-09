Navi Pillay reage ao Nobel da Paz: "Se aplaudirem um pouco mais, talvez partilhe este prémio com Trump"

Reações ao Nobel

A secretária-geral da Amnistia Internacional, Agnes Callamard, que partilhou o vídeo, disse no X que "esta não poderia ser uma melhor escolha numa altura de repetidos ataques contra a justiça internacional".

"É uma ex-juíza do TPI numa altura em que o governo dos EUA procura destruir o TPI. Chefiou a comissão de inquérito que concluiu que Israel cometeu o crime de genocídio, enquanto muitos Estados tentam defender e proteger as ações de Israel", lembrou, mencionando também a luta pelos direitos humanos e a luta contra o apartheid.

"Não há melhor escolha do que Navi Pillay", resumiu.

A presidente do Tribunal Penal Internacional, Tomoko Akane, também já reagiu. “Numa época de profundos desafios à ordem jurídica internacional e ao Estado de direito, este reconhecimento tem um significado particular”, disse, num comunicado citado pela AFP.

“Este é um importante reconhecimento do papel vital que a justiça internacional desempenha como pedra angular de uma paz duradoura”, disse Akane na sua declaração.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, também já reagiu ao Nobel da Paz. “Ela ter servido a humanidade com princípios e com a convicção de que o mundo pode e deve ser um lugar melhor”, afirmou num comunicado.

“A honra que lhe foi concedida recorda-nos a importância de construir uma sociedade onde cada pessoa, independentemente das suas circunstâncias, possa desenvolver as suas capacidades e contribuir plenamente para a nossa nação e para o mundo”, acrescentou.

Este é o quinto Nobel da Paz a distinguir cidadãos sul-africanos. O pioneiro foi Albert Lutuli, em 1960, distinguido pela sua liderança não-violenta contra o regime do apartheid (foi também o primeiro africano a receber o galardão).

Mais tarde, em 1984, o arcebispo Desmond Tutu foi reconhecido pelo seu papel crucial e pelo uso da sua voz religiosa na campanha internacional pelo fim do apartheid.

O culminar da transição democrática no país foi imortalizado em 1993, ano em que Nelson Mandela e F. W. de Klerk partilharam o prémio pelos seus esforços conjuntos no desmantelamento pacífico do regime e na criação das bases para uma nova África do Sul livre.

"Estamos orgulhosos por a juíza Pillay se juntar ao chefe Albert Luthuli, ao arcebispo Desmond Tutu, ao presidente Mandela e ao antigo presidente FW de Klerk no destaque do impacto de longo alcance dos sul-africanos na paz, na justiça e no avanço da humanidade", acrescentou Ramaphosa.

Também o atual Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, congratulou-se com o Nobel da Paz para Navi Pillay (que ocupou esse mesmo cargo entre 2008 e 2014).

"Dizer que é mais do que merecido é pouco, sobretudo numa altura em que os direitos humanos estão sob ataque em tantas frentes, incluindo por parte daqueles que detêm um enorme poder", afirmou.

"Este prémio é particularmente significativo. É uma homenagem a todos aqueles que, em todo o mundo, dedicam a sua vida à defesa dos direitos humanos, correndo muitas vezes grandes riscos para a sua própria segurança", acrescentou.