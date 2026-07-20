Nasceu o quarto filho de JD Vance, o primeiro de um vice-presidente dos EUA em exercício em mais de 150 anos

O vice-presidente norte-americano JD Vance e mulher, Usha Vance, anunciaram este domingo, 19 de julho, o nascimento do quarto filho do casal, o primeiro filho de um vice-presidente em exercício em mais de 150 anos.O pequeno Alec Neel Vance junta-se assim aos irmãos mais velhos Ewan, de nove anos, Vivek, de seis e Mirabel, de quatro.“Estamos muito felizes por anunciar que o nosso filho, Alec Neel Vance, nasceu esta manhã. A Usha e o bebé estão bem e saudáveis, e os nossos filhos estão radiantes por conhecer o irmãozinho”, pode ler-se no comunicado assinado pelo casal..JD Vance manifestou repetidamente preocupação com a queda da taxa de natalidade nos Estados Unidos ao lançar a sua carreira política em 2021. Enquanto vice-presidente, disse em Washington, durante a Marcha pela Vida de 2025, um comício antiaborto: "Quero mais bebés nos Estados Unidos da América".O vice-presidente norte-americano, de 41 anos, viaja sempre para o estrangeiro acompanhado por Usha Vance, de 40, e pelos seus filhos, sendo que as crianças costumam embarcar no Air Force Two para voos noturnos, em pijama.A última vez que um vice-presidente em exercício havia sido pai foi no século XIX. Schuyler Colfax e a sua segunda mulher, Ellen Wade, tiveram um filho, Schuyler Colfax III, em 1870, quando Colfax era vice-presidente, de acordo com a Associação Histórica da Casa Branca. Décadas antes, John C. Calhoun e a sua mulher, Floride Bonneau, tiveram um filho, William, em 1829, quando Calhoun era vice-presidente.Este é mais um recente caso do baby boom entre os principais membros da administração Trump. A mulher do vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, Katie Miller, deu recentemente à luz o quarto filho do casal, e a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, teve o seu segundo filho com o marido, Nicholas Riccio, em maio. .Vance celebra 250 anos dos marines com fogo de artilharia e obriga a encerrar autoestrada.JD Vance insta europeus a assumirem segurança do continente excluindo retirada total dos EUA