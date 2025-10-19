Vance celebra 250 anos dos marines com fogo de artilharia e obriga a encerrar autoestrada

Caças, navios, helicópteros e tiros de artilharia reais. Foram assim as celebrações dos 250 anos dos Marines, no maior exercício militar nos Estados Unidos continentais em mais de uma década. Uma cerimónia que teve lugar na base militar de Camp Pendleton, na Califórnia, na qual não faltou um discurso do vice-presidente JD Vance, que recordou os seus tempos de marine (serviu durante quatro anos, incluindo no Iraque em 2005), criticou a “wokização” das forças armadas e culpou os democratas pelo shutdown, que mantém o governo federal paralisado há 19 dias. .Mas a iniciativa não agradou a todos, com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a criticar o facto de o fogo de artilharia ter obrigado a encerrar uma autoestrada. “Disparar tiros reais sobre uma autoestrada movimentada não é apenas errado – é perigoso”, denunciou em comunicado Newsom, um democrata que se tem destacado por discordar da administração Trump. O governador ordenou o encerramento de um troço da autoestrada interestadual 5 “devido ao risco extremo para a segurança humana e à potencial distração dos motoristas, incluindo explosões repentinas, inesperadas e barulhentas”..O gabinete do vice-presidente contestou as declarações de Newsom, negando haver perigo, e acusou governador, cujo nome está em todas as listas de candidatos à nomeação democrata para as presidenciais de 2028, de tentar alimentar o medo..Diante de centenas de marines reunidos em Camp Pendleton, Vance garantiu que "não estaria aqui hoje, não seria o vice-presidente dos EUA, não seria o homem que sou hoje se não fossem aqueles quatro anos que servi no Corpo de Fuzileiros Navais”. O vice de Trump atacou o “politicamente correto” nas forças armadas, seguindo o mote desta administração que tem procurado eliminar iniciativas de diversidade, sobretudo no Pentágono. .Uma mensagem que foi também transmitida por Pete Hegseth. O secretário da Defesa (ou da Guerra, como agora se designa) afirmou que “a vossa diversidade não é a vossa força. Nunca foi. A vossa força está na vossa unidade de propósito. Está na vossa missão comum. Está no vosso juramento à Constituição.” Veterano do Iraque e do Afeganistão, Hegseth confessou mesmo: “Não devia dizer isto, realmente. Mas acho que vocês podem ser os meus favoritos.”.Trump aponta JD Vance como provável sucessor na liderança do movimento MAGA