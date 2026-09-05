"Na Austrália, os madeirenses foram pioneiros e contribuíram para o desenvolvimento da atividade piscatória"

Através das suas viagens de contacto com as comunidades portuguesas consegue dizer se a integração é geralmente bem-sucedida, mas sem perderem os laços com o país de origem?

Nas viagens e apresentações que tenho realizado junto das comunidades portuguesas, tenho constatado o empreendedorismo, a resiliência e a solidariedade dos nossos compatriotas, a riqueza do movimento associativo e as potencialidades que representam, nos países de acolhimento e em Portugal. Embora existam percursos marcados por precariedade, doença, desemprego, abandono ou solidão, a integração dos emigrantes portugueses é, em geral, muito bem-sucedida. Ao mesmo tempo, mantêm laços fortes com Portugal através da família, da cultura, das associações, das remessas e da participação cívica.

Continentais, sejam do Minho ou do Algarve, açorianos e madeirenses, quando os emigrantes portugueses se encontram no estrangeiro tendem a formar comunidades que misturam todos?

Nas deslocações que tenho realizado pela diáspora, em particular na América do Norte, tenho constatado que esse processo varia consoante a geografia, a época da emigração e o contexto associativo. No Canadá e nos Estados Unidos, existem inúmeras associações ou casas regionais – de Minhotos, Transmontanos, Madeirenses ou Açorianos – que mantêm vivas as tradições e a cultura das suas regiões. Essas identidades regionais confluem, porém, numa identidade portuguesa mais ampla, sobretudo nas celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, grandes manifestações da portugalidade.

Como lhe nasceu esta paixão pelas comunidades emigrantes?

É uma paixão que nasceu de um percurso pessoal e literário alicerçado no contacto com a diáspora. As obras que tenho realizado sobre a Emigração e a História têm proporcionado inúmeras sessões em Portugal e além-fronteiras, permitindo-me conhecer de perto a realidade das comunidades portuguesas. Escrevo também regularmente para meios de comunicação dirigidos às comunidades portuguesas. Tudo isso tem alimentado uma paixão, mas também um profundo respeito e admiração pelos nossos emigrantes, procurando dignificar e valorizar as sucessivas gerações de portugueses que partiram e que têm contribuído para o desenvolvimento das duas pátrias: a de acolhimento e a de origem.