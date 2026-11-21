As forças especiais do exército mexicano detiveram na sexta-feira um dos principais líderes de cartéis do país, Fausto Isidro Meza Flores, conhecido como "El Chapo Isidro", na cidade de Guasave, no estado de Sinaloa.

Segundo a Associated Press, Meza Flores, líder do cartel de Guasave ou "Los Mazatlecos", estava na lista dos dez mais procurados pelo FBI desde 2025, mantendo uma recompensa de cinco milhões de dólares a quem o encontrasse (cerca de 4,5 milhões de euros).

"Conhecido como El Chapo Isidro, está acusado de ter passado os últimos 20 anos a inundar os EUA com fentanil, cocaína, heroína e outras drogas mortíferas, primeiro como traficante independente e, mais tarde, como líder do cartel de Meza Flores", afirmou o então diretor interino do FBI, Brian Driscoll, aquando da inclusão na lista.

"Para além do flagelo das drogas ilícitas que Meza Flores e a sua organização espalharam pelos Estados Unidos a partir da nossa fronteira sul, são também acusados de crimes hediondos que vão desde o rapto e a extorsão até à tortura e ao homicídio", lê-se ainda no comunicado do FBI.

Segundo uma nota do governo mexicano, a detenção pelas forças especiais foram feitas "na sequência da coordenação entre os serviços de informação da Secretaria da Defesa Nacional [do México] e dos EUA..