México detém "El Chapo Isidro", um dos dez homens mais procurados pelo FBI, e provoca tumultos em Guasave
As forças especiais do exército mexicano detiveram na sexta-feira um dos principais líderes de cartéis do país, Fausto Isidro Meza Flores, conhecido como "El Chapo Isidro", na cidade de Guasave, no estado de Sinaloa.
Segundo a Associated Press, Meza Flores, líder do cartel de Guasave ou "Los Mazatlecos", estava na lista dos dez mais procurados pelo FBI desde 2025, mantendo uma recompensa de cinco milhões de dólares a quem o encontrasse (cerca de 4,5 milhões de euros).
"Conhecido como El Chapo Isidro, está acusado de ter passado os últimos 20 anos a inundar os EUA com fentanil, cocaína, heroína e outras drogas mortíferas, primeiro como traficante independente e, mais tarde, como líder do cartel de Meza Flores", afirmou o então diretor interino do FBI, Brian Driscoll, aquando da inclusão na lista.
"Para além do flagelo das drogas ilícitas que Meza Flores e a sua organização espalharam pelos Estados Unidos a partir da nossa fronteira sul, são também acusados de crimes hediondos que vão desde o rapto e a extorsão até à tortura e ao homicídio", lê-se ainda no comunicado do FBI.
Segundo uma nota do governo mexicano, a detenção pelas forças especiais foram feitas "na sequência da coordenação entre os serviços de informação da Secretaria da Defesa Nacional [do México] e dos EUA..
A detenção de Chapo Isidro causou tumultos em Guasave. Os Algodoneros, equipa de basebol da cidade, jogavam contra os Venados de Mazatlán quando um tiroteio à porta do estádio obrigou os jogadores a fugirem de campo para se abrigarem e levando a gritos do público.
Noutros vídeos podem ser vistos carros a arder a bloquear estradas na cidade, helicópteros do exército trocaram tiros com forças do cartel da cidade, de acordo com o jornal mexicano El Universal. Vários disparos soaram por toda a cidade.
"El Chapo Isidro" começou por ser um "alto operador" dentro da grande organização dos irmãos Beltrán Leyva antes de se separar e fundar a sua própria organização. Estando no estado de Sinaloa, Chapo Isidro estava metido na guerra civil do Cartel de Sinaloa, outrora poderoso e liderado pelo grande traficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Esta guerra envolve duas grandes fações, Los Chapitos, fundada pelos leais aos filhos de Guzmán; e La Mayiza, fundada por Ismael Zambada García, um antigo alto líder que sucedeu a Guzmán no Cartel de Sinaloa, atualmente liderada pelo seu filho, Ismael Zambada Sicairos, ou "El Mayo Flaco". Isidro, no meio destas duas facções, aliou-se à La Mayiza contra Los Chapitos como uma "coligação estratégica" em 2025.