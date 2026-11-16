Morreu Miguel Ángel Félix Gallardo, o antigo "chefe dos chefes" do cartel de Gualadajara, aos 80 anos

Miguel Ángel Félix Gallardo, um dos principais fundadores do cartel de Guadalajara e conhecido como o “Padrinho” e “o chefe dos chefes”, morreu no domingo aos 80 anos, noticiou o jornal mexicano El Nacional.

Félix Gallardo foi outrora um dos principais traficantes de droga do mundo, tendo operado um dos carteis responsáveis pela explosão do uso de cocaína, trabalhando na década de 80 com a organização do colombiano Pablo Escobar para canalizar o tráfico através de rotas terrestres numa altura em que os Estados Unidos estavam a começar a combater o tráfico marítimo.

E o traficante, que começou por ser um agente da polícia no estado de Sinaloa, conseguia garantir essa passagem das drogas através da influência que tinha na política e na própria polícia mexicana. Segundo o Wall Street Journal, Félix Gallardo exigia uma percentagem de cada remessa, algo “que o tornou um dos homens mais ricos do hemisfério e alterou o comércio global de narcóticos”.

Foi também sob a liderança de Félix Gallardo que um jovem Joaquín Guzmán começou, primeiro enquanto responsável logístico do tráfico e depois, com a permissão do traficante, fundiária a sua própria organização. Mais tarde, sob o nome "El Chapo", Guzmán tornaria o seu cartel de Sinaloa numa grande organização.

Mas essa subida ao topo só ocorreu após a queda de Félix Gallardo. Após o rapto e morte do agente da Administração de Repressão às Drogas dos EUA, Enrique “Kiki” Camarena, por membros do cartel de Guadalajara em 1985, o governo norte-americano começou uma caça ao homem intensa contra o cabecilha.

Sob pressão norte-americana, o México acabou por prender Félix Gallardo em 1989, levando ao colapso da sua organização. Desde então, o traficante passou o resto da sua vida na prisão de Puente Grande, pelo menos até sexta-feira, quando foi levado para um hospital privado no estado de Guadalajara devido a complicações de saúde.