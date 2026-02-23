MNE pede a portugueses no México que evitem deslocações desnecessárias em alguns estados

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos cidadãos portugueses, turistas e residentes, em especial nos estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán y Tamaulipas para evitarem deslocações desnecessárias, devido à degradação das condições de segurança.Numa nota divulgada no portal das comunidades portuguesas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) chama a atenção para a degradação da situação de segurança nestes estados, após uma operação militar que no fim de semana resultou na morte do líder de um dos maiores cartéis de droga, Nemesio Oseguera, conhecido como 'El Mencho'.Na nota, o MNE diz que a embaixada portuguesa tem vindo a receber notícias de sérios distúrbios da ordem pública na sequência desta operação militar, incluindo bloqueios de estradas, tiroteios e retenções de transeuntes em várias zonas do país, em especial em Jalisco (Guadalajara), Guanajuato ou Michoacan (Morelia).Lembra que é “altamente recomendado” viajar para o México com um seguro médico “o mais amplo possível, com cobertura extensiva de gastos médicos” durante toda a estadia, que inclua repatriação ou evacuação médica para o destino de origem, devido ao custo elevado dos serviços de saúde.O MNE recorda que o México mantém uma elevada incidência de criminalidade, aconselhando a quem se desloca para o país a consultar as condições de segurança e os conselhos aos viajantes.Recomenda ainda o registo das viagens na aplicação “Registo Viajante”, sublinhando que isto facilita a ação das autoridades portuguesas perante a ocorrência de eventuais situações de emergência com cidadãos nacionais no estrangeiro.O registo na aplicação “Registo Viajante” permite receber informações sobre as condições de segurança, ter acesso aos contactos das representações diplomáticas e consulares de Portugal e tem ligação direta ao Gabinete de Emergência Consular.O México vive uma onda de violência deste domingo, após a morte do líder de um dos maiores cartéis de droga, numa operação realizada com o apoio dos EUA, e que motivou forters protestos de membro do cartel.Pelo menos oito dos 32 estados mexicanos suspenderam as aulas presenciais esta segunda-feira e o poder judiciário autorizou os juízes a manter os tribunais fechados quando considerarem necessário, enquanto a Presidente mexicana Claudia Sheinbaum apelou à "calma".Morto aos 59 anos, Nemesio Oseguera, conhecido como 'El Mencho', era considerado o último dos grandes chefes dos cartéis mexicanos desde a prisão dos fundadores do cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán 'El Chapo' e Ismael 'Mayo' Zambada, presos nos Estados Unidos..'El Mencho': barão da droga do México abatido em operação militar. As embaixadas dos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemanha, França, Polónia e Rússia alertaram no domingo, 22, os seus cidadãos no México para a violência em vários estados do país, após a morte do líder do cartel Jalisco Nueva Generación.A embaixada dos Estados Unidos pediu aos seus cidadãos que permaneçam nas suas casas em várias regiões, incluindo Jalisco, Baja California, Quintana Roo e áreas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León e Tamaulipas.O pessoal diplomático em Tijuana, Guerrero, Michoacán e Quintana Roo foi igualmente aconselhado a permanecer em casa e alertado sobre os efeitos da morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nos voos e suspensão dos serviços de transporte em Puerto Vallarta.O Canadá declarou-se "profundamente alarmado" com os confrontos armados e bloqueios em Jalisco e pediu aos seus cidadãos para evitarem sair às ruas, especialmente em Puerto Vallarta, onde foram emitidas ordens de confinamento. Companhias aéreas como a Air Canada suspenderam voos para esse destino.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Argentina recomendou aos seus cidadãos que avaliem cuidadosamente a necessidade de viajar para Jalisco e aconselhou a que adiem viagens "não essenciais".Enquanto isso, as embaixadas da Alemanha e de França instaram os seus nacionais a permanecer em locais seguros, evitar multidões e a seguirem rigorosamente as instruções das autoridades locais em caso de distúrbios e bloqueios.A Polónia recomendou aos seus cidadãos em Jalisco e estados vizinhos que sigam rigorosamente as instruções das autoridades locais; e a Rússia pediu o adiamento de viagens a Jalisco e a limitação de deslocações, enquanto a Ucrânia apelou à calma, ao acompanhamento das informações oficiais e ao cumprimento das recomendações de segurança.Os alertas surgiram após uma onda de bloqueios de estradas, veículos e negócios incendiados, bem como confrontos que ocorreram em, pelo menos, uma dezena de estados do país, após a morte do líder do CJNG em Jalisco.Oseguera Cervantes foi morto pelas forças militares durante uma operação em Tapalpa, 130 quilómetros ao sul de Guadalajara, capital de Jalisco. El Mencho, de 59 anos, era um dos criminosos mais procurados pelas autoridades mexicanas e norte-americanas, que ofereciam até 15 milhões de dólares (cerca de 12,7 milhões de euros ao câmbio atual) por informações que levassem à sua captura.A sua morte é um dos golpes mais duros desferidos ao narcotráfico desde a prisão dos fundadores do cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, detidos nos Estados Unidos.O cartel de Oseguera foi formado em 2009 e tornou-se um dos grupos de narcotraficantes mais violentos do México, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.Washington classificou o cartel Jalisco Nueva Generación como uma organização terrorista e acusaram a organização criminosa de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas e fentanil.