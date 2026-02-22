A morte de 'El Mencho' deu origem a uma onda de guerrilha entre os diversos cartéis.
'El Mencho': barão da droga do México abatido em operação militar

A morte do líder do Cartel de Jalisco, o mais procurado dos barões da droga mexicanos, foi confirmada por duas fontes governamentais. Operação foi desenvolvida após ameaças de intervenção por Trump.
Nemesio Oseguera, mundialmente conhecido como El Mencho, foi abatido durante uma operação militar realizada este domingo, 22 de fevereiro, avançou a agência Reuters. A morte daquele que era um dos mais procurados barões de droga do México foi confirmada por duas fontes governamentais familiarizadas com a operação, num momento em que o governo mexicano intensifica a pressão sobre os cartéis locais, após ameaças de intervenção por parte dos Estados Unidos.

Oseguera, um antigo agente da polícia, era o líder sombrio do poderoso Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG). A organização criminosa retirou o seu nome do Estado de Jalisco, no oeste do país, onde se localiza Guadalajara, a segunda maior cidade do México.

Sob o comando de El Mencho, o CJNG transformou-se, num curto espaço de tempo, numa empresa criminosa com ramificações em vários continentes, rivalizando com os antigos aliados do Cartel de Sinaloa — o gangue do capturado Joaquin El Chapo Guzman, atualmente a cumprir pena numa prisão norte-americana.

Ameaça de intervenção direta dos EUA

A operação militar que resultou na morte de Oseguera surge na sequência de uma campanha de pressão da administração Trump sobre o governo da presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Washington tem exigido uma repressão mais severa contra o tráfico de droga, chegando a ameaçar com uma intervenção direta em território mexicano.

"A operação para a sua detenção foi liderada pelo Ministério da Defesa e ele acabou por ser morto", afirmou uma das fontes citadas. Até ao momento, o Ministério da Segurança do México e a Casa Branca não emitiram comentários oficiais imediatos sobre o desfecho da missão.

Caos nas Ruas e "Código Vermelho"

A notícia da morte de Oseguera seguiu-se a uma operação de Segurança Federal na cidade de Tapalpa, em Jalisco. O governador do estado, Pablo Lemus Navarro, recorreu às redes sociais para instar os residentes a permanecerem em casa até que a situação estivesse sob controlo.

"Mantemo-nos em Código Vermelho. Reiteramos a recomendação de evitarem sair de casa. Os confrontos estão a ocorrer em várias entidades federais", escreveu Navarro numa publicação posterior.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram um cenário de guerra: automóveis em chamas a lançar colunas de fumo negro sobre as estradas de Jalisco. A imprensa mexicana reporta que homens armados bloquearam autoestradas com veículos incendiados em mais de meia dúzia de estados, com particular incidência no norte e noroeste do país. Alfredo Ramírez Bedolla, governador do estado de Michoacán, confirmou também através da plataforma X ter recebido relatos de bloqueios em estradas estaduais resultantes da operação em Jalisco.

Os bloqueios de ruas e estradas por todo o Estado de Jalisco, bem como imagens do rosto de El Mencho estão ser partilhadas nas redes sociais.

