'El Mencho': barão da droga do México abatido em operação militar

Nemesio Oseguera, mundialmente conhecido como El Mencho, foi abatido durante uma operação militar realizada este domingo, 22 de fevereiro, avançou a agência Reuters. A morte daquele que era um dos mais procurados barões de droga do México foi confirmada por duas fontes governamentais familiarizadas com a operação, num momento em que o governo mexicano intensifica a pressão sobre os cartéis locais, após ameaças de intervenção por parte dos Estados Unidos.Oseguera, um antigo agente da polícia, era o líder sombrio do poderoso Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG). A organização criminosa retirou o seu nome do Estado de Jalisco, no oeste do país, onde se localiza Guadalajara, a segunda maior cidade do México.Sob o comando de El Mencho, o CJNG transformou-se, num curto espaço de tempo, numa empresa criminosa com ramificações em vários continentes, rivalizando com os antigos aliados do Cartel de Sinaloa — o gangue do capturado Joaquin El Chapo Guzman, atualmente a cumprir pena numa prisão norte-americana.Ameaça de intervenção direta dos EUAA operação militar que resultou na morte de Oseguera surge na sequência de uma campanha de pressão da administração Trump sobre o governo da presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Washington tem exigido uma repressão mais severa contra o tráfico de droga, chegando a ameaçar com uma intervenção direta em território mexicano."A operação para a sua detenção foi liderada pelo Ministério da Defesa e ele acabou por ser morto", afirmou uma das fontes citadas. Até ao momento, o Ministério da Segurança do México e a Casa Branca não emitiram comentários oficiais imediatos sobre o desfecho da missão.Caos nas Ruas e "Código Vermelho"A notícia da morte de Oseguera seguiu-se a uma operação de Segurança Federal na cidade de Tapalpa, em Jalisco. O governador do estado, Pablo Lemus Navarro, recorreu às redes sociais para instar os residentes a permanecerem em casa até que a situação estivesse sob controlo."Mantemo-nos em Código Vermelho. Reiteramos a recomendação de evitarem sair de casa. Os confrontos estão a ocorrer em várias entidades federais", escreveu Navarro numa publicação posterior..Vídeos partilhados nas redes sociais mostram um cenário de guerra: automóveis em chamas a lançar colunas de fumo negro sobre as estradas de Jalisco. A imprensa mexicana reporta que homens armados bloquearam autoestradas com veículos incendiados em mais de meia dúzia de estados, com particular incidência no norte e noroeste do país. Alfredo Ramírez Bedolla, governador do estado de Michoacán, confirmou também através da plataforma X ter recebido relatos de bloqueios em estradas estaduais resultantes da operação em Jalisco.Os bloqueios de ruas e estradas por todo o Estado de Jalisco, bem como imagens do rosto de El Mencho estão ser partilhadas nas redes sociais.