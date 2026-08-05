Mulher esfaqueia quatro homens no centro de Londres

A polícia britânica deteve uma mulher de 47 anos que esfaqueou quatro homens em Covent Garden, no centro de Londres.As quatro vítimas, de 34, 39, 42 e 52 anos foram levadas para o hospital depois de terem sofrido ferimentos com objeto cortante. A polícia e o serviço de ambulâncias foram chamados por volta das 12h30 à Endell Street para responder a um incidente.Segundo SkyNews, a delegação da Polícia Metropolitana do bairro de Camden forneceu mais informações, afirmando que, embora a investigação se encontre numa fase inicial, a polícia acredita que o incidente esteja relacionado com a saúde mental.A polícia acrescentou que "os agentes apreenderam uma tesoura no local."Apesar de nada indicar que a suspeita não tenha agido sozinha, agentes da polícia permaneciam entretanto no local.Um porta-voz do serviço de ambulâncias de Londres explicou ao The Guardian: "Enviámos uma equipa de ambulância, um paramédico num veículo de resposta rápida e um agente de resposta a incidentes. Também mobilizámos a ambulância aérea de Londres." Do local, as vítimas foram transportadas "por via rodoviária para um centro de traumatologia de referência."A polícia tinha inicialmente informado que três pessoas tinham sido esfaqueadas no incidente, mas, num comunicado posterior, confirmou que foram encontradas quatro pessoas com ferimentos de arma branca..Duas pessoas feridas num ataque à faca em Londres. Suspeito já foi detido