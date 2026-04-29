Duas pessoas feridas num ataque à faca em Londres. Suspeito já foi detido

Duas pessoas foram esfaqueadas esta quarta-feira, 29 de abril, num ataque à faca a zona de Golders Green, no norte de Londres, de acordo com a organização de solidariedade judaica CST.O suspeito foi visto a correr pela rua com uma faca e acabou detido com recurso a um taser por parte do grupo de vigilância comunitária judaica Shomrim.O Shomrim disse que as duas pessoas esfaqueadas estavam a ser assistidas pela Hatzola, um serviço voluntário judaico de ambulâncias voluntário.O incidente ocorre após uma série de ataques incendiários contra locais judaicos no norte de Londres."Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a polícia e pedimos a qualquer pessoa com informações que contacte imediatamente a polícia, a Shomrim e a CST", escreveu a CST nas redes sociais..“Estamos cientes de um incidente com uma faca em Golders Green, com dois feridos. A polícia deteve um suspeito. Estamos em contacto com a CST, o governo e a polícia para compreender o que aconteceu e garantir uma resposta enérgica”, afirmou o Conselho de Deputados dos Judeus Britânicos.O primeiro-ministro britânicos, Keir Starmer, disse aos deputados durante a sessão de perguntas ao líder do Governo que a situação "é profundamente preocupante para todos nesta casa". "Há agora uma investigação policial em curso, e penso que todos precisamos de fazer tudo o que pudermos para apoiar esta investigação e ser absolutamente claros na nossa determinação de lidar com qualquer um destes crimes, como temos visto com demasiada frequência recentemente”, acrescentou.