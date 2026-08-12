Mortes de migrantes no Mediterrâneo chegaram a triplicar

As mortes de migrantes duplicaram no Mediterrâneo Central e triplicaram no Oriental nos primeiros quatro meses deste ano, comparativamente a 2025, apesar da forte quebra nas chegadas à Europa, comunicou esta quarta-feira, 12 de agosto, a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

De acordo com o relatório "Visão Global das Rotas Migratórias (janeiro a abril de 2026)" da agência das Nações Unidas para as migrações, as condições meteorológicas severas, os conflitos, a pressão económica e as alterações nas políticas de migração remodelaram as jornadas migratórias em várias regiões durante os primeiros quatro meses deste ano.

No Mediterrâneo Central, 821 pessoas morreram ou desapareceram, um aumento de 111%, enquanto as chegadas caíram 46%, para 8.577. No Mediterrâneo Oriental, 244 pessoas morreram, um aumento de 259%, com muitas mortes ligadas a travessias marítimas que terminaram em tragédias perto de Creta, indicou a OIM.

Os dados mostram também que, ao longo da Rota do Atlântico da África Ocidental, as chegadas a Espanha caíram 78%, para 2.276, a descida mais acentuada de qualquer rota para a Europa. Os pontos de partida continuaram a deslocar-se mais para sul ao longo da costa da África Ocidental, prolongando a travessia marítima e aumentando os riscos enfrentados pelas pessoas.

No entanto, nem todas as rotas registaram quedas.

As chegadas a Espanha através da Rota do Mediterrâneo Ocidental subiram 66%, para 5.647, impulsionadas sobretudo por um aumento triplo nas travessias terrestres para Ceuta e Melilha.

As chegadas ao Iémen através da Rota Oriental do Corno de África subiram 9%, para 70.200.

As hostilidades no Médio Oriente também afetaram os padrões de mobilidade em toda a região e além dela durante o período em análise, referiu.

Após a escalada iniciada no final de fevereiro, foi registada uma deslocação em larga escala no Líbano, e os regressos transfronteiriços à Síria aumentaram entre março e abril, concluiu.