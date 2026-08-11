Espanha avisa migrantes: “Não arrisquem a vida” e “todos serão devolvidos”

O ministro dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação de Espanha, José Manuel Albares, disse esta terça-feira (11 de agosto) em Ceuta, de forma categórica, que todos aqueles que entraram ilegalmente na cidade autónoma espanhola vão ser devolvidos a Marrocos. Rabat está, entretanto, a reforçar a segurança junto da fronteira, não só de Ceuta, mas também de Melilla, diante dos apelos a uma nova onda migratória como a de finais de julho já no próximo sábado.Albares enviou uma mensagem para os que acreditam que a fronteira estará aberta no dia 15: “De Ceuta, dirijo-me a todos aqueles que em Marrocos ou em qualquer outro lugar de África recebem informações falsas sobre o que podem ganhar ao entrar irregularmente em Ceuta: não arrisquem as vossas vidas, o vosso dinheiro e o vosso futuro numa aventura condenada ao fracasso. Os que entrarem em Ceuta ou Melilla irregularmente serão devolvidos; não chegarão à Península Ibérica nem à Europa, nem poderão permanecer indefinidamente em Ceuta ou Melilla”, alertou, enviando também uma mensagem para a União Europeia de garantia de integridade do Espaço Schengen.O chefe da diplomacia espanhola destacou a disponibilidade de Marrocos para o regresso “imediato” de todos os que cruzaram irregularmente a fronteira, sem condições, incluindo dos menores. O governo espanhol atualizou ontem para 1527 o número destes já identificados em Ceuta, dizendo que a “prioridade absoluta” é reuni-los com as famílias. Contudo, o processo é mais complexo do que no caso dos adultos, já que é preciso ter em conta as condições a que ficarão sujeitos após o regresso.“Obviamente que existem decisões judiciais e legislação espanhola, mas o objetivo é que Ceuta volte à normalidade o mais rapidamente possível e que todos os menores regressem o mais rapidamente possível”, afirmou Albares, após reunir com o presidente da cidade autónoma, Juan Vivas, que exige um reforço da fronteira para a tornar mais “segura”.O governo disse, no passado, que dos 72 mil migrantes que tinham cruzado a fronteira durante a vaga migratória de 30 e 31 de julho, cerca de 70 mil já tinham regressado. Cerca de uma centena morreram no processo. Mas a oposição contesta os números. Após visitar Ceuta, a vice-secretária de Saúde e Política Social do Partido Popular, Carmen Fúnez, diz que há ainda mais de 12 mil migrantes irregulares nas ruas da cidade - e que esta não recuperará a normalidade até todos saírem, alegando que milhares de habitantes locais “têm medo de sair à rua”. .Ceuta pede "ajuda e solidariedade" ao resto de Espanha enquanto circulam rumores de nova entrada massiva.Crise migratória: milhares de imigrantes cruzam ilegalmente fronteira entre Marrocos e Ceuta.Crise migratória de Ceuta expõe divisões e testa unidade da UE