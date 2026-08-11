Albares esteve em Ceuta e reiterou colaboração marroquina para o regresso dos migrantes.
Albares esteve em Ceuta e reiterou colaboração marroquina para o regresso dos migrantes.FOTO:EPA/Reduan
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Espanha avisa migrantes: “Não arrisquem a vida” e “todos serão devolvidos”

Chefe da diplomacia espanhola visitou Ceuta, quando nas redes sociais corre rumor de uma nova onda migratória. Marrocos reforçou segurança.
Susana Salvador
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