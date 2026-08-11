Albares esteve em Ceuta e reiterou colaboração marroquina para o regresso dos migrantes. FOTO:EPA/Reduan

Internacional Espanha avisa migrantes: “Não arrisquem a vida” e “todos serão devolvidos” Chefe da diplomacia espanhola visitou Ceuta, quando nas redes sociais corre rumor de uma nova onda migratória. Marrocos reforçou segurança.