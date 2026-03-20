Morreu porta-voz da Guarda Revolucionária iraniana. Israel lança nova onda de ataques "no coração" de Teerão

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, denunciou a utilização de bases militares britânicas pelos Estados Unidos, considerando tratar-se de cumplicidade de Londres na guerra.A acusação de Abbas Araghchi foi comunicada diretamente à chefe da diplomacia britânica, Yvette Cooper, durante um contacto telefónico estabelecido no sábado passado. De acordo com um comunicado sobre o assunto divulgado hoje em Teerão, Araghchi disse que as ações do Governo de Londres vão ser "certamente consideradas participação na agressão" e vão ficar "gravadas na história" das relações entre o Irão e o Reino Unido.O governo britânico aprovou, no início de março, o uso estritamente defensivo de bases militares na região do Médio Oriente, depois de o Governo de Londres ter sido fortemente criticado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, pela recusa inicial.Lusa