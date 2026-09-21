Morreu o modelo Presley Gerber, filho de Cindy Crawford. Tinha 27 anos

Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, morreu no domingo (20 de setembro) aos 27 anos, de acordo com um representante do casal.

Gerber terá morrido no centro de reabilitação onde estava internado, no condado de Los Angeles, de acordo com o relatório do médico-legista citado pelo jornal The Guardian. Ainda não é conhecida a causa da sua morte.

O jovem, que nasceu em fevereiro de 1999, tornou-se modelo logo aos 15 anos, ao assinar com a empresa IMG Models. Após a sua estreia nas passarelas, em 2016, trabalhou com várias marcas incluindo a Pepsi. A sua irmã mais nova, Kaia, também se tornou modelo.

"A família pede que seja respeitada a sua privacidade neste momento tão difícil e doloroso", lê-se num comunicado citado pela CBS News.

Presley Gerber, em 2023, tinha referido que vinha a enfrentar "problemas de saúde , depressão e outras questões que vêm associadas a isso". Já a irmã Kaia tinha referido que Presley tinha problemas com drogas e que "quando algo assim acontece numa família, isso acaba por afetar toda a gente".