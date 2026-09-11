Morreu a princesa Astrid da Noruega, dois dias após o funeral do irmão Harald

A princesa Astrid da Noruega, irmã mais velha do falecido rei Harald, morreu esta sexta-feira, 11 de setembro, aos 94 anos, informou o palácio real em comunicado, acrescentando que “faleceu pacificamente” mais cedo neste dia.

A sua última aparição pública foi no funeral do monarca na quarta-feira - Harald morreu a 28 de agosto, aos 89 anos, depois de mais de 35 anos no trono.

"Ao longo da sua longa vida, a Princesa Astrid representou a casa real de uma forma calorosa e dedicada", disse o rei Haakon VIII, seu sobrinho, em comunicado, recordando a tia como alguém empenhado em cuidar dos membros vulneráveis ​​da sociedade e como uma pessoa leal, empenhada e dotada de um sentido de humor contagiante.

“A tia Astrid foi um importante apoio para o Rei Harald e para o resto da nossa família”, acrescentou o rei norueguês. “Aprendemos muito com ela, e ela não tinha receio de dizer o que pensava.”

O monarca ordenou que a bandeira sobre a varanda do Palácio Real fosse colocada a meia haste esta sexta-feira e, novamente, no dia do funeral da princesa Astrid, não tendo sido adiantado detalhes sobre a cerimónia.