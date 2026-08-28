Morreu Harald V, o rei que deu "tudo pela Noruega"

Morreu o rei Harald V da Noruega. O monarca encontrava-se em estado "muito grave", depois de uma anemia evoluir para uma infeção no sangue.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Sua Majestade o Rei Harald. O Rei Harald faleceu pacificamente no Hospital Nacional [Rikshospitalet] na sexta-feira, 28 de agosto, às 06:35" (05:35 em Lisboa, disse o palácio em comunicado.

Com 89 anos, o monarca mais velho da Europa registou vários problemas de saúde ao longo das décadas. Desta vez, a casa real deu conta do agravamento da condição do rei na quinta-feira, nove dias depois de ser internado no Hospital do Reino, em Oslo.

"O estado de saúde de Sua Majestade o Rei é muito grave. Sua Alteza Real o príncipe regente e Sua Majestade a rainha suspendem toda a sua agenda", lê-se num comunicado.

Nascido a 21 de fevereiro de 1937, Harald tornou-se rei em 1991, após a morte do pai, Olav V. Ao longo do reinado, cultivou uma imagem de proximidade com o povo, mas também soube cultivar a discrição, mantendo a monarquia firmemente ligada à sociedade norueguesa. O seu papel foi sobretudo representativo e constitucional, mas a sua presença tornou-se particularmente significativa em momentos de crise nacional.

Casado com Sonja Haraldsen desde 1968, na altura teve de enfrentar as convenções para conseguir autorização para casar com uma plebeia.

O seu reinado coincidiu com uma profunda transformação da Noruega: de uma sociedade ainda muito marcada pela memória da guerra para um dos países mais prósperos e socialmente estáveis da Europa.

Apesar da saúde frágil, Harald nunca considerou abdicar, mantendo-se fiel ao juramento que fizera de servir o seu país até à morte. No seu reinado, cumpriu o lema que adotou dos seus antecessores: "Tudo pela Noruega".