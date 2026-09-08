Oslo vai parar para o funeral do rei Harald V

São esperadas milhares de pessoas nas ruas da capital norueguesa para acompanharem de perto as cerimónias fúnebres de Harald V, o rei norueguês que morreu no dia 28 de agosto, aos 89 anos. Para que o maior número de pessoas possa seguir as exéquias, as autoridades instalaram ecrãs gigantes em vários pontos de Oslo, mas também em espaços públicos de outras cidades.

A polícia acredita que vai estar à altura do acontecimento. "Estou bastante confiante de que esta, talvez a maior operação policial do nosso tempo e talvez de todos os tempos, será realizada de forma segura e digna", resumiu o diretor da polícia da Noruega, Hakon Skulstad. Essa operação inclui, há vários dias, um maior controlo das fronteiras terrestres. O país nórdico, apesar de não ser membro da União Europeia, faz parte do espaço económico europeu e, para o caso, do espaço Schengen, mas tem estado a identificar, de forma excecional, quem venha da Suécia. O nível de segurança também foi aumentado nos aeroportos.

Ao meio-dia desta quarta-feira (11h de Lisboa) são disparadas 21 salvas em sinal de luto na fortaleza de Akershus, assim como de outras oito fortificações. Na mesma altura vai ser aberta a porta principal do Palácio Real de Oslo para o início da procissão fúnebre até à catedral, num percurso de pouco mais de um quilómetro.

Atrás do caixão, o rei Haakon VIII, os seus dois filhos, a princesa herdeira Ingrid Alexandra e o príncipe Sverre Magnus; e a irmã mais velha, a princesa Marta Luísa, seguem a pé. Já a rainha Mette-Marit, que recebeu um transplante de pulmão em junho, e a viúva, a rainha Sónia, farão o percurso de automóvel.

Antecedida de um minuto de silêncio, a cerimónia religiosa, a iniciar às 13h locais, vai durar cerca de uma hora. No final, três badaladas vão ressoar nas igrejas de todo o país, enquanto quatro aviões F-35 vão sobrevoar a catedral.

O caixão será depois levado em procissão para a capela de Akershus, onde haverá uma cerimónia privada para a família mais próxima, e o caixão com os restos do monarca será depositado num sarcófago na cripta real. O sarcófago, que um dia irá também acolher a rainha Sónia, foi encomendado em 2024, tendo custado o equivalente a 1,9 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, 450 convidados, entre os quais chefes de Estado e de governo estrangeiros, e representantes das casas reais participam numa cerimónia de homenagem a Harald V na Câmara Municipal de Oslo.

Por fim, e fazendo jus à máxima "rei morto, rei posto", o novo rei e a sua família sairão para o balcão do palácio real para saudar os seus súbditos, depois de (a partir das 15h20 locais) as bandeiras serem içadas e ser disparada uma salva real dupla.

Haakon VIII terminará o dia com uma receção aos convidados estrangeiros.