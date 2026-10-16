Montenegro relata avanços que abrem “caminho de aproximação” para acordo orçamental na UE

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, relatou esta sexta-feira, 16 de outubro, “muitos avanços” nas discussões entre os 27 líderes da União Europeia (UE) sobre o orçamento comunitário até 2034, abrindo um “caminho de aproximação” entre posições, com vista a um acordo.

“A minha convicção é que, apesar de não haver uma forma de poder expressar hoje aquilo que aconteceu nestes dois dias, nós avançámos muito. Ou seja, as posições são hoje mais profundamente conhecidas de todos, o que é um caminho que abre a perspetiva agora da aproximação”, disse o chefe de Governo português, em Bruxelas.

Em declarações à imprensa portuguesa após uma reunião de dois dias do Conselho Europeu, dedicada em parte ao Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, Luís Montenegro considerou que “há alguns entendimentos que à volta da mesa se começam a gerar”, que permitem ao presidente do Conselho Europeu, António Costa, criar “condições para ir aprofundando os seus contactos com cada Estado-membro”.

O primeiro-ministro relatou, por isso, “uma expectativa relativamente à evolução que agora, sob a égide do presidente do Conselho Europeu, possa ser a aproximação entre as posições que ainda são dissonantes à volta da mesa” dos chefes de Estado e de Governo da UE.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa assumirá agora a condução das negociações, que assentam no equilíbrio entre as prioridades tradicionais, como a coesão e a agrícola, e o reforço de áreas como competitividade, defesa e investigação.

O antigo primeiro-ministro português tem vindo a defender a necessidade de alcançar um acordo político ainda este ano, tendo em conta os possíveis constrangimentos decorrentes do calendário eleitoral de 2027, nomeadamente em França, Itália e Grécia, aos quais se junta agora a realização de eleições em Espanha, já em novembro deste ano.