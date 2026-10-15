Seguro considera “imprescindível” aprovação de orçamento da UE até final do ano

O Presidente da República fez esta quinta-feira, 15 de outubro, votos para que o Conselho Europeu que decorre em Bruxelas dê “um passo significativo” com vista à adoção do orçamento plurianual da União Europeia, considerando “imprescindível” que tal aconteça até final do ano.

Em declarações à imprensa em Ljubljana, onde se encontra para participar numa reunião do Grupo de Arraiolos, António José Seguro, apontando que faz a sua “estreia” em encontros deste grupo informal de chefes de Estado da União Europeia (UE) sem poder executivo, sublinhou que a mesma ocorre “num momento crucial para a Europa”.

“A Europa neste momento precisa de tomar decisões que deem um sinal político de união e de robustez, e uma delas tem a ver com a necessidade de aprovação do Quadro Financeiro Plurianual para os próximos anos”, disse.

Admitindo que “tem havido divergências” entre os 27, o chefe de Estado defendeu que “é necessário e é importante que os governos percebam que, num momento de dificuldades sociais, num momento em que a Europa precisa de afirmar a sua autonomia estratégica, que possa haver um sinal político de convergência na adoção de um instrumento que depois vai dar a possibilidade para que as políticas que são desenvolvidas possam ajudar a resolver os problemas das pessoas”.

“Eu pugno-me por uma Europa com um aprofundamento político maior, uma Europa com autonomia estratégica, com capacidade de poder convergir em respostas comuns, porque também há problemas comuns, designadamente em matérias de energia, mas também de Defesa. E, por isso, a possibilidade de haver uma convergência bastante grande neste Conselho Europeu que permita até final do ano a adoção desse orçamento europeu é, do meu ponto de vista, muito, muito, muito importante”, defendeu.

Insistindo que há muitas famílias e empresas a viver uma situação muito difícil, sobretudo face à escalada dos preços da energia, Seguro reforçou que, “neste momento, e no âmbito das competências da UE, era necessário dar um sinal político, e o sinal não é de recuo da Europa, é de avanço da Europa, e era imprescindível que, até ao final do ano, seja aprovado o orçamento europeu e que, neste Conselho Europeu, possa ser dado já um passo significativo nesse sentido”.

Seguro falava aos jornalistas depois de um encontro com a comunidade portuguesa na Eslovénia, que juntou cerca de 70 portugueses residentes neste país, na sua maioria jovens estudantes de Erasmus, com os quais o Presidente da República esteve à conversa após um breve discurso.

Depois de participar, esta quinta-feira à noite, num jantar oficial dos chefes de Estado no Palácio Presidencial de Ljubljana, oferecido pela Presidente eslovena, Natasa Musar, segue-se, na sexta-feira, a estreia de António José Seguro em reuniões do Grupo de Arraiolos, no Castelo de Brdo, nos arredores da capital eslovena.

Paralelamente a este encontro, os líderes da UE estão reunidos em Bruxelas, numa cimeira onde debatem novas medidas para conter os preços da energia e avançar nas negociações do próximo orçamento comunitário, tendo ainda na agenda o apoio financeiro à Ucrânia.