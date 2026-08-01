PM apoia conselho de Ministros do Interior da UE. Dois detidos a transportar migrantes a partir de Ceuta

As autoridades espanholas detiveram duas pessoas quando estas tentavam atravessar as águas do Estreito de Gibraltar a transportar 13 migrantes de origem marroquina a partir de Ceuta, noticia o ornal ABC.Um dos suspeitos foi intercetado pela Guardia Civil de Ceuta enquanto transportava 11 migrantes a bordo de uma embarcação, enquanto o outro indivíduo transportava mais dois a bordo de uma moto de água, segundo a mesma fonte.Os 13 cidadãos marroquinos terão alegadamente entrado na cidade autónoma de Ceuta durante a entrada em massa registada esta quinta-feira.Os dois detidos vão ser apresentados à justiça por alegados crimes contra os direitos dos cidadãos estrangeiros. Por sua vez, os 13 migrantes intercetados serão devolvidos ao seu país de origem.