Governo português vai reforçar fronteiras. Seguro diz que a situação está "controlada"

O Presidente da República, António José Seguro, afirmou esta tarde que a situação dos migrantes "está controlada".Seguro afirmou não haver "necessidade de outro tipo de decisões” relativamente à crise, como aumentar o controlo de fronteiras ou, muito menos, suspender o acordo de Schengen. Tal “traria consequências negativas para a economia, a vida das pessoas, há muitas trocas comerciais entre Portugal e Espanha”, disse o chefe de Estado. “Precisamos de regular a imigração, este deve ser um momento de união na Europa", considerou Seguro, em declarações aos jornalistas, defendendo que "a defesa das nossas fronteiras não é incompatível com a dignidade humana”."Precisamos de mão forte no combate à imigração ilegal", reforçou o Presidente.