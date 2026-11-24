Segundo a imprensa local, nos três dias seguintes, as operações de busca foram dificultadas pelas más condições meteorológicas na região, com a Guardia Civil a explicar que estas contaram com a participação de especialistas do Grupo de Resgate e Intervenção em Montanha (GREIM) de Benasque, Jaca e Panticosa, mas também a Unidade Aérea de Huesca, um cão de busca, um drone e o sistema de localização Lifeseeker.

O Diario de Huesca noticiou que, por volta das 12h10 (menos uma hora em Lisboa) desta segunda-feira, o jovem de italiano de 29 anos foi localizado nas imediações do Collado del Diente, durante a subida ao Pico Posets, na base de uma parede com cerca de 200 metros. Foi resgatado e transportado pela aeronave até ao heliporto de Benasque, tendo sido depois levado pelos serviços funerários para ser levado para o Hospital Provincial, na cidade de Huesca, situada no sopé dos Pirenéus na província de Aragão.

"Por vezes, infelizmente, um resgate nem sempre termina com boas notícias", lamentou a Guardia Civil no X.