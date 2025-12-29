Três pessoas morreram na sequência de uma avalancha quando esquiavam nos Pirenéus

Três pessoas morreram em Espanha na sequência de uma avalancha de neve no município de Panticosa, região de Aragão, nos Pirenéus, disseram esta segunda-feira, 29 de dezembro, as autoridades locais.As vítimas foram apanhadas pela neve quando esquiavam e uma quarta pessoa foi resgatada do mesmo local com "hipotermia ligeira", segundo o governo regional de Aragão (nordeste de Espanha).O alerta chegou às autoridades por volta das 13h00 locais (12h00 em Lisboa), através de uma mulher que testemunhou a avalancha e afirmou que havia quatro pessoas a fazer esqui naquele momento no local, segundo a Guarda Civil espanhola.O presidente do governo regional de Aragão, Jorge Azcón, confirmou o "trágico acidente na montanha no pico Tablato" numa publicação na rede social X em que revelou que cancelava a agenda do resto do dia para ir até ao local.