Avalanche aconteceu no corredor na face norte do trilho Cima Vertana.
Foto: Unsplash
Internacional

Cinco turistas alemães morrem em avalanche nos Alpes italianos

Corpos de um homem e da filha de 17 anos que estavam desaparecidos foram encontrados somente esta manhã.
Cinco turistas alemães, incluindo uma jovem de 17 anos, morreram numa avalanche enquanto escalavam o Pico Vertana, na montanha Ortler, nos Alpes italianos. A avalanche aconteceu no sábado, 01 de novembro, sendo três dos alpinistas alemães encontrados mortos pouco depois, e só na manhã deste domingo, 02 de novembro, foram recuperados os corpos de um homem e da filha de 17 anos, que estavam desaparecidos.

As cinco vítimas faziam parte do mesmo grupo e foram arrastadas pela avalanche enquanto subiam um corredor na face norte do trilho Cima Vertana. A forte queda de neve atingiu dois grupos, sendo o primeiro composto por três pessoas, que foi completamente soterrado, enquanto no segundo, com quatro alpinistas, dois sobreviveram e deram o alarme. 

A tragédia ocorreu a uma altitude de aproximadamente 3.200 metros, tendo sido mobilizados para o local dois helicópteros de resgate, bombeiros e equipa de resgate alpino.

