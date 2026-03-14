MNE iraniano garante que "não há qualquer problema" com o novo líder supremo

Abbas Araqchi, ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, afirmou este sábado, 14 de março, que “não há qualquer problema” com o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, após o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, ter alegado que foi ferido e provavelmente desfigurado."Certamente verão em breve, acredito, que não há qualquer problema com o novo líder supremo. Ele enviou a sua mensagem [na quinta-feira] e cumprirá os seus deveres. Está a cumprir os seus deveres de acordo com a Constituição e continuará a fazê-lo", disse Araqchi, em entrevista ao canal norte-americano MS Now.O chefe da diplomacia de Teerão considerou que, “nesta altura, já deveria ser claro e ser do conhecimento público” que o sistema iraniano “está profundamente enraizado na sociedade” e “não depende de nenhum indivíduo ou grupo de pessoas”.Pete Hegseth indicou na sexta-feira que o novo líder supremo foi ferido no decurso da ofensiva aérea israelo-americana desde 28 de fevereiro contra a República Islâmica e ficou provavelmente desfigurado."Bem, já fizeram muitas alegações deste tipo. Ontem disseram que todas as autoridades iranianas estão em ‘bunkers’. Ao mesmo tempo, o mundo inteiro viu o nosso Presidente, o presidente do parlamento, toda a gente”, desvalorizou o ministro iraniano, referindo-se a uma marcha no centro de Teerão que reuniu na sexta-feira alguns dos mais importantes líderes iranianos, mas não Mojtaba Khamenei.Segundo relatos de várias fontes próximas do regime, o clérigo de 56 anos foi ferido no mesmo ataque que matou o seu pai, Ali Khamenei, no primeiro dia de bombardeamentos em Teerão, e não é visto em público há vários dias.Na quinta-feira dirigiu-se pela primeira vez à nação desde que foi eleito no passado domingo para novo líder supremo, mas o discurso foi lido por uma apresentadora na televisão nacional.Na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de 10 milhões de dólares (8,7 milhões de euros) por informações sobre a localização de altos dirigentes iranianos.Em comunicado, o Departamento de Estado especificou que a recompensa visa em particular a cúpula da Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irão, mas também Mojtaba Khamenei e o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Ali Larijani.O ministro do Interior iraniano, Eskandar Momeni, e o ministro das Informações e Segurança, Esmail Khatib, figuram igualmente entre as 10 pessoas da lista do Departamento de Estado."Estes indivíduos comandam e dirigem vários elementos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, que planeia, organiza e realiza atos terroristas em todo o mundo", justificou a diplomacia de Washington. .Guerra com Irão entra em fase decisiva e vai durar o tempo "necessário", diz Israel.Irão ataca agências do Citibank nos Emirados Árabes Unidos e Bahrein e ameaça mais empresas dos EUA