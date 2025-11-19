Ministro diz que "navio espião russo" apontou lasers contra pilotos da Força Aérea britânica

O ministro da Defesa britânico, John Healey, revelou esta quarta-feira, 19 de novembro que um "navio espião russo" apontou lasers contra pilotos da Força Aérea britânica (RAF) durante uma operação de monitorização. O navio russo Yantar "está na fronteira das águas territoriais do Reino Unido, ao norte da Escócia", informou o governante durante uma conferência de imprensa em Westminster."Enviámos uma fragata da Marinha Real e aviões da RAF para monitorizar e rastrear todos os movimentos dessa embarcação, durante os quais o Yantar apontou lasers aos nossos pilotos", denunciou John Healey.O ministro classificou esta ação da Rússia como sendo "extremamente perigosa", dando conta de que é a segunda vez que o navio russo passa nas águas territoriais do Reino Unido. "Trata-se de uma embarcação concebida para recolher informações e mapear os nossos cabos submarinos", disse.Perante as movimentações do navio e a utilização de lasers, Healey deixou um sério aviso a Moscovo e ao presidente russo, Vladimir Putin: "Estamos a ver-vos, sabemos o que estão a fazer e, se o Yantar viajar para sul esta semana, estamos preparados".Questionado pela imprensa britânica, o ministro afirmou que esta foi a primeira vez que tiveram conhecimento da utilização de lasers de um navio russo contra forças britânicas. "Qualquer coisa que impeça, perturbe ou coloque em risco os pilotos responsáveis pelos aviões militares britânicos é extremamente perigoso", disse o responsável pela pasta da Defesa, citado pela Sky News.O governante referiu ainda que o Reino Unido está preparado para qualquer ação que seja considerada perigosa por parte da embarcação. "Temos opções militares prontas caso o Yantar mude de rumo", disse, sem especificar quais. .Roménia mobiliza caças em resposta a nova incursão de drone.Força Área monotoriza navio russo na Zona Económica Exclusiva portuguesa.Pelo menos dez mortos em ataque russo. "A pressão sobre a Rússia ainda é insuficiente", diz Zelensky