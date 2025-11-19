Roménia mobiliza caças em resposta a nova incursão de drone

A Roménia, país membro da NATO e vizinho da Ucrânia, mobilizou esta quarta-feira, 19 de novembro, aviões de combate em resposta a uma nova incursão de um drone em território romeno, anunciou o Ministério da Defesa de Bucareste."O drone reapareceu intermitentemente no radar durante cerca de 12 minutos", após ataques aéreos russos perto da fronteira romena com a Ucrânia, indicou o Ministério de Defesa em comunicado.De acordo com a mesma fonte não foi registado qualquer impacto terrestre.O Ministério da Defesa romeno especificou ainda que dois aviões de combate alemães operavam na Roménia e monitorizaram a situação pouco depois da meia-noite, perto da fronteira com a Ucrânia, após os ataques aéreos russos.Outras duas aeronaves de combate, caças F-16 da Força Aérea romena, foram mobilizados. O sinal de um aparelho aéreo não tripulado foi detetado após penetrar aproximadamente oito quilómetros no espaço aéreo da Roménia, antes de desaparecer do radar, acrescentou o Ministério, da Defesa.Na sequência do sobrevoo do drone, as autoridades de Bucareste emitiram um alerta telefónico dirigido aos residentes das regiões de Tulcea de Galati, no sudeste do país.Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, a Roménia registou várias violações do espaço aéreo nacional, incluindo a queda de fragmentos de drones.Na segunda-feira, a Roménia ordenou a evacuação de duas aldeias, uma medida inédita no país devido à guerra na Ucrânia.A retirada dos civis ocorreu depois de um ataque com um drone junto ao rio Danúbio, na Ucrânia, ter provocado um incêndio num navio com pavilhão turco que transportava gás de petróleo liquefeito.A ordem de evacuação foi levantada na terça-feira..Rússia nega ter lançado drone contra a Roménia e responsabiliza Ucrânia