Migrações: Vinte migrantes encontrados mortos na costa de Creta em dois dias

A morte de 12 migrantes ao largo da costa da ilha grega de Creta, encontrados na embarcação onde seguiam, ocorreu após outra situação idêntica, em que se registou a morte de oito pessoas, segundo a guarda costeira grega.

Dezoito sobreviventes seguiam na embarcação onde foram encontrados os 12 corpos, localizada a sul da costa de Creta, detalhou a assessoria de imprensa da guarda costeira.

A mesma fonte adiantou que vão feitas autópsias para determinar as causas das mortes destas pessoas que terão estado no mar durante vários dias".

Outras oito pessoas foram encontradas mortas na sua embarcação na mesma região, a sul de Creta. Este caso ocorreu durante uma operação de busca e salvamento que teve início no sábado, mas que foi dificultada por condições meteorológicas extremamente adversas, segundo as autoridades portuárias.

No domingo, a Guarda Costeira tinha anunciado o resgate de 28 cidadãos sudaneses e a localização de um primeiro corpo na embarcação. No entanto, a operação de reboque do barco "revelou-se absolutamente impossível e extremamente perigosa, devido (…) aos ventos violentos", segundo a mesma fonte.

Entre a noite de domingo e hoje, "uma embarcação de resgate da Guarda Costeira localizou o barco a 10 milhas náuticas" a sul de Creta. "Sete corpos ainda estavam a bordo", detalharam.

Segundo os sobreviventes, cujos relatos foram citados pelas autoridades gregas, o grupo — que procurava asilo na União Europeia (UE) — tinha partido da Líbia a 03 ou 04 de novembro.

Dois sudaneses, de 28 e 16 anos, foram detidos depois de terem sido identificados pelos outros migrantes como os alegados traficantes de pessoas, informou a mesma fonte.