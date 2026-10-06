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Michel Temer anuncia apoio a Flávio Bolsonaro na segunda volta

“As urnas falaram. O povo brasileiro, autoridade única da democracia, deixou claro que deseja mudança”, afirmou antigo presidente do Brasil.
DN/Lusa
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O antigo presidente brasileiro Michel Temer anunciou o apoio a Flávio Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais, afirmando que os resultados de domingo mostram que os brasileiros querem uma mudança.

“As urnas falaram. O povo brasileiro, autoridade única da democracia, deixou claro que deseja mudança”, afirmou Temer, que presidiu ao Brasil entre 2016 e 2018, numa mensagem intitulada “Declaração à Nação”, divulgada na segunda-feira.

O antigo chefe de Estado, que era vice-presidente de Dilma Rousseff e assumiu a Presidência após a sua destituição num processo de ‘impeachment’, frisou que a “renovação apareceu fortemente na composição do Congresso Nacional”.

O Partido Liberal (PL), liderado por Jair Bolsonaro, que cumpre em prisão domiciliária uma longa pena de prisão por tentativa de golpe de Estado, saiu reforçado e será a maior força no Senado, com 28 dos 81 lugares.

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Um desses lugares será ocupado por Michelle Bolsonaro, mulher de Jair, e outro por Carlos Bolsonaro, irmão de Flávio.

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O cenário na Câmara dos Deputados é semelhante. Segundo uma projeção oficial, o PL será o maior grupo parlamentar na câmara baixa, com 121 dos 513 deputados, mais 24 do que nas eleições de 2022.

Essa força manifestou-se também na candidatura à Presidência da República, com o seu candidato, Flávio Bolsonaro, a chegar "ao segundo turno em primeiro lugar”, disse, numa referência ao senador do Partido Liberal, que terminou a primeira volta à frente de Lula da Silva.

“A sociedade não quer fórmulas repetidas e discursos grosseiros. Quer novas ideias, novas atitudes, novos projetos e um caminho diferente”, declarou.

“Quer, portanto, reconexão. E reconexão é Flávio”, concluiu Temer.

Flávio Bolsonaro obteve no domingo 47,02% dos votos, uma vantagem de quase dois pontos percentuais sobre o atual chefe de Estado, Lula da Silva (45,16%).

Ambos disputarão a Presidência na segunda volta, em 25 de outubro.

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