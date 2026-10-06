Michel Temer anuncia apoio a Flávio Bolsonaro na segunda volta

O antigo presidente brasileiro Michel Temer anunciou o apoio a Flávio Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais, afirmando que os resultados de domingo mostram que os brasileiros querem uma mudança.

“As urnas falaram. O povo brasileiro, autoridade única da democracia, deixou claro que deseja mudança”, afirmou Temer, que presidiu ao Brasil entre 2016 e 2018, numa mensagem intitulada “Declaração à Nação”, divulgada na segunda-feira.

O antigo chefe de Estado, que era vice-presidente de Dilma Rousseff e assumiu a Presidência após a sua destituição num processo de ‘impeachment’, frisou que a “renovação apareceu fortemente na composição do Congresso Nacional”.

O Partido Liberal (PL), liderado por Jair Bolsonaro, que cumpre em prisão domiciliária uma longa pena de prisão por tentativa de golpe de Estado, saiu reforçado e será a maior força no Senado, com 28 dos 81 lugares.