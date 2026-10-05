Mulher, dois filhos e um irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro eleitos

Quatro membros da família Bolsonaro, dos seis que disputaram as eleições gerais de domingo, 4 de outubro, no Brasil, foram eleitos para cargos do poder legislativo.

O senador e atual candidato a presidente do Brasil Flávio Bolsonaro (PL) irá disputar a segunda volta, em 25 de outubro, na dianteira da contagem dos votos, com Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) será senadora pelo Distrito Federal (onde se situa a capital, Brasília) entre 2027 e 2034, enquanto o seu enteado Carlos Bolsonaro foi eleito senador pelo estado de Santa Catarina.

O segundo filho do ex-presidente, de 43 anos, antigo vereador no Rio de Janeiro, deixou o seu estado de origem para migrar para Santa Catarina, um dos grandes bastiões políticos da extrema-direita e do bolsonarismo no país.

Além de Carlos, quem também concorreu por Santa Catarina e saiu vitorioso foi o seu meio-irmão Jair Renan, de 28 anos, eleito deputado federal, sendo o quarto mais bem votado no estado localizado na região Sul do Brasil.

O único irmão do ex-presidente, Renato Bolsonaro, foi eleito deputado federal por São Paulo, pela primeira vez, aos 61 anos.

A mãe de Flávio, de Carlos e de Eduardo e primeira mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, não conseguiu a eleição para deputada federal pelo Rio de Janeiro.

O líder da família, Jair Bolsonaro, encontra-se inelegível e em prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022, que perdeu para o atual Presidente, Lula da Silva.

Também inelegível, encontra-se o filho Eduardo Bolsonaro. A morar nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, Eduardo alega ser alvo de uma suposta perseguição política do Supremo Tribunal Federal brasileiro.